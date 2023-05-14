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Zavadanak dayı da oyunu kullandı: "Zavadanak oyumuzu kullandık"

Antalya’da geçirdiği trafik kazası sonrası söylediği ‘zavadanak’ sözüyle Türkiye’nin yüzünü güldüren adam, bu sefer “Zavadanak oy kullandık’ sözüyle sandık görevlilerinin yüzünü güldürdü.

Manavgat’ta 15 Mart 2020 tarihinde meydana gelen trafik kazasının ardından kaza sırasında diğer araç sürücüsüne "Coronadan mı kaçıyordun", trafik polisine de "Zavadanak çarptı" sözleriyle sosyal medyada gündem olan Bekir Varol, oyunu Seydiler Mahallesinde kullandı.

Oy kullanmaya, kaza yaptığı kamyonetiyle gelen kazanın ardından Zavadanak Dayı olarak ünlenen Bekir Varol, tüm vatandaşları sandığa giderek oylarını kullanmaya çağırarak “1 oydan, benim oyumdan ne olacak demeyin. Oyunuzu kullanın” dedi.

Varol, oy kullandıktan sonra ‘Zavadanak oy kullandık’ sözlerini söyleyip meşhur kahkahasını atınca sandık görevlilerinin yüzünde tebessüm oluştu.

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