Kemal Kılıçdaroğlu Anıtkabir'de bitirdi! 'Cesaret eden kazanır, biz Ata'mızdan böyle öyle öğrendik

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı ve CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, seçim çalışmalarını Anıtkabir ziyaretiyle sonlandırdı. Kılıçdaroğlu'nun Anıtkabir mesajı dikkat çekti.

Türkiye yarın cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimi için sandık başına gidiyor. Bugün saat 18:00 itibariyle propaganda yasağı başlıyor. Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, seçim yasaklarına saatler kala seçim kampanyasını bitirdi.

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Anıtkabir'i ziyaret etti. Kemal Kılıçdaroğlu, beraberindeki partililerle Aslanlı Yol'dan yürüyerek Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine geldi.

Mozoleye karanfil bırakan Kılıçdaroğlu, Anıtkabir merdivenlerinde vatandaşlarla fotoğraf çektirdi, gençlerle sohbet etti.Kılıçdaroğlu daha sonra Anıtkabir'den ayrıldı.

Kılıçdaroğlu, Anıtkabir ziyaretini, "Cesaret eden kazanır. Biz Ata'mızdan öyle öğrendik. Gençlerle birlikte Anıtkabir'deyiz." notuyla paylaştı.