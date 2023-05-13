Celal Şengör'ü çıldırttılar! Sahte "Oyum Sinan Oğan'a" paylaşımına ateş püskürdü

Ünlü deprem bilimci Prof. Dr. Celal Şengör adına sosyal medyada bir açıklama yayınlanarak "Oyum Sinan Oğan'a" dediği iddiası dolaşıma sokuldu. Şengör, Fatih Altaylı aracılığıyla bir video yayınlayıp, "Bu yapılan ahlaksızlıktır. Benim oyum Kemal kılıçdaroğlu'na" dedi.

Seçime saatler kala ünlüler arasındaki oy tercihini açıklama yarışı sürüyor. Sosyal Medyada Prof. Dr. Celal Şengör adına "Benim oyum Sinan Oğan'a" şeklinde yapılan paylaşımların sahte olduğu ortaya çıktı. Şengör, Habertürk yazarı Fatih Altaylı aracılığıyla video mesaj yayınlayıp ateş püskürdü. Fatih Altaylı, Celal Şengör'ün açıklamasını şu notla duyurdu:

"Şimdi Celal Şengör aradı. Sosyal medyada oyunu Sinan Oğan’a vereceği şeklindeki paylaşımı görmüş ve çok sinirlenmiş. “Oyumu Kemal Kılıçdaroğlu’na vereceğimi lütfen duyur. Oyum Kemal Beye” diye yazmamı rica etti. Geçen hafta da Canan Kaftancıoğlu’na sandık görevlilerinize kumanya yollayayım mı diye sormuştu."