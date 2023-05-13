Mansur Yavaş'ın torunu Mansur Kemal Ekrem İmamoğlu'nu terletti

Mansur Yavaş'ın torunu Mansur Kemal'in Ankara'daki mitingde Ekrem İmamoğlu'na soru sorduğu anlara dair görüntüler sosyal medyada paylaşıldı. "Ayasofya Camisi İstanbul'un en büyük camisi ise niye Sultanahmet'in 6 tane minaresi var?" sorusuna İmamoğlu'nun verdiği yanıt dikkat çekti. Görüntülerin altına 'İmamoğlu'nun terlediği anlar' diye yorum yazanlar oldu.

Türkiye'de seçimlere 2 gün kala partiler son mitinglerini düzenliyor. Millet İttifakı'nın son olarak Ankara'da düzenlediği mitinge ilk olarak ABB Başkanı ce cumhurbaşkanı yardımcısı adayı Mansur Yavaş çıktı. Eşi ve torunu Mansur Kemal ile sahneye çıkan Yavaş, sosyal medyada ilgi gördü.

Öte yandan sosyal medyaya düşen bir görüntüde Mansur Kemal'in, cumhurbaşkanı yardımcısı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na "Ayasofya Camisi İstanbul'un en büyük camisi ise niye Sultanahmet'in 6 tane minaresi var?" diye sorduğu görüldü.

İmamoğlu ise "İşte şöyle, Ayasofya Camii eskiden, Osmanlı'dan önce kiliseymiş. O daha sonra camiye dönüştürüldüğü için ona önce minare yapmamışlar sonra minare yapmışlar. 4 tane uyumlu olmuş. Sultanahmet baştan cami olarak çizildiği için 6 minareli çalışılmış. Bir de Ayasofya'ya hava atmış yani. Ben senden daha büyüğüm, daha fazla minarem var. O zamanın mimarı öyle çizmiş." şeklinde cevap verdi.