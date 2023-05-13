Sinan Oğan: İkinci turda bedavaya destek vermeyiz, bakanlık ve cumhurbaşkanı yardımcılığı isteyeceğiz

Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan, seçimin ikinci tura kalması durumunda ikinci tura kalan adaylarla pazarlık masasına oturacaklarını, bakanlık ve cumhurbaşkanı yardımcılığı isteyeceklerini verenle anlaşma yapacaklarını açıkladı.

14 Mayıs seçimine 24 saat kala, Zafer Partisi'nin adayı Sinan Oğan'dan flaş bir açıklama geldi. Muharrem İnce'nin adaylıktan çekilmesinin ardından çekil baskıları yapılan Sinan Oğan, seçimin ikinci tura kalması durumunda diğer iki adayla bakanlık ve cumhurbaşkanı yardımcılığı pazarlığı yapacaklarını söyledi.

Sinan Oğan, cumhurbaşkanı seçiminin ikinci tura kalması durumunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı mı yoksa Kemal Kılıçdaroğlu'nu mu destekleyecekleri sorusuna şu cevabı verdi:

Pazarlık masasında taleplerimiz olacak

"Seçim ikinci tura kalırsa masaya bedavaya oturmayız bakanlık, cumhurbaşkanı yardımcılığı gibi taleplerimiz olacak. Olursa katılırız olmazsa, yolumuza bakacağız..."