BIST 4.799
DOLAR 19,60
EURO 21,32
ALTIN 1.267,47
SEÇİM

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan çok sert çıkış! 'Be gafiller, şerefsizler, çakallar...' deyip vasiyetini açıkladı

CHP lideri ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, paylaştığı videoyla iktidar mensuplarının "tehdit" açıklamalarına yanıt verdi. "Be gafiller, şerefsizler, çakallar" diyen Kılıçdaroğlu, "Siz mi beni korkutacaksınız?" diye sordu.

Millet İttifakının cumhurbaşkanı adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, paylaştığı videoyla "tehdit" açıklamalarına yanıt verdi. Kılıçdaroğlu, Twitter'dan paylaştığı videoda, "Ve artık son aşamaya geldik. Silah ve suikast tehditleri. Son uyarılarını yapıyorlar akıllarınca. Be gafiller, be şerefsizler, be akılsızlar, be müptezeller, be çakallar. Siz mi beni korkutacaksınız?" diye sorup "Bana bir şey olursa" deyip vasiyetini açıkladı... İşte Kılıçdaroğlu'nun "Bay Kemal çıktığı yoldan asla dönmez. Milletimiz için, milletimizle birlikte. Allah yardımcımız olsun” notuyla paylaştığı o videodaki sözleri...

Silahlı insanların reklamıyla tehdit ediyorlar

- Silahlı insanların olduğu reklamla güya beni tehdit ediyorlar. O resimdeki mesaj net. Sizin için geleceğiz diyorlar. Bu paramiliter artıklar daha büyük bir resmin sadece bir parçası. Her şeyin temelinde aslında tek bir şey var. Para, çok para, doymayacakları kadar para.

Halkın parasını çalan çeteler var

- Halkımızdan çalınan bu para ve bu parayı çalan beşli çeteler var. Bunların kod ismi beşli. Aslında bunların sayısı binlerce. Bu iktidar döneminde çalınan çetelerin çaldı. Mafya arttıkların çaldı. Uyuşturucu baronların çaldı. 418 milyar dolar.

Görüşmek istediler yüzlerine kapattım

- Sonra çıktım çok açık ve net bir şekilde söyledim. "Defterinize yazın sizden 418 milyar doları iktidarımızda tahsil edeceğiz ve alacağız." Önce benimle konuşmak istediler. Anlaşmak istediler. Kapıyı yüzlerine kapattım. Her türlü operasyona başvurdular.

Sizin önünüzde diz çökmektense ölürüm...

- Ve artık son aşamaya geldik. Silah ve suikast tehditleri. Son uyarılarını yapıyorlar akıllarınca. Be gafiller, be şerefsizler, be akılsızlar, be müptezeller, be çakallar. Siz mi beni korkutacaksınız? Sizin önünüze diz çöküp yaşamaktansa ayakta ölmeyi tercih ederim. Hadi meydan gelin görüşelim.

Eğer bana bir şey olursa vasiyetimdir

- Allah nasip eder de yaşarsak hayatınız boyunca görüp göreceğiniz en büyük kabus olmaya devam edeceğim. Eğer bana bir şey olursa halkıma emanetimdir. O 418 milyar doları siz tahsil edeceksiniz. Her kuruşunu tahsil edeceksiniz. 85 milyona tahsil edeceksiniz o parayı. Benim size vasiyetim için.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Ümit Özdağ'a Gaziantep'te büyük şok
Ümit Özdağ'a Gaziantep'te büyük şok
Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'tan gençlere çağrı: İlk turda bitirelim
Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'tan gençlere çağrı: İlk turda bitirelim
Adana'da AK Parti Milletvekili adayına tehdit: "Kafanıza mermi yersiniz"
Adana'da AK Parti Milletvekili adayına tehdit: "Kafanıza mermi yersiniz"
Manisa'da çöpe atılan cep telefonu bataryası böyle patladı!
Manisa'da çöpe atılan cep telefonu bataryası böyle patladı!
Yerli füze ÇAKIR, Akıncı TİHA’dan atıldı
Yerli füze ÇAKIR, Akıncı TİHA’dan atıldı
Seçim öncesi sahte broşür skandalı! CHP'li vekil suçüstü yakaladı! Bakın o isimler kim çıktı
Seçim öncesi sahte broşür skandalı! CHP'li vekil suçüstü yakaladı! Bakın o isimler kim çıktı
Adana'da kazada 7 kişi öldü! Ekipler can kurtarırken bir kişi ambulansı çaldı! O anlar anbean kameraya yansıdı
Adana'da kazada 7 kişi öldü! Ekipler can kurtarırken bir kişi ambulansı çaldı! O anlar anbean kameraya yansıdı
Fatih Portakal Muharrem İnce'yi topa tuttu! 'Dürüst değil, gene seçmenini yarı yolda bıraktı'
Fatih Portakal Muharrem İnce'yi topa tuttu! 'Dürüst değil, gene seçmenini yarı yolda bıraktı'
Antalya'da Muhittin Böcek'e saldırı girişimi! Başkan Böcek kimi suçladı?
Antalya'da Muhittin Böcek'e saldırı girişimi! Başkan Böcek kimi suçladı?
Erdoğan'dan Muharrem İnce açıklaması! "Anlamak mümkün değil, üzüldüm keşke bu yarış..."
Erdoğan'dan Muharrem İnce açıklaması! "Anlamak mümkün değil, üzüldüm keşke bu yarış..."
Muharrem İnce 'adaylıktan çekiliyorum' dedi, Memleket Partisi önünde hüngür hüngür ağladılar
Muharrem İnce 'adaylıktan çekiliyorum' dedi, Memleket Partisi önünde hüngür hüngür ağladılar
Muharrem İnce kararını verdi, cumhurbaşkanı adaylığından çekildi! 'Saray'dan para aldı' diyenler...
Muharrem İnce kararını verdi, cumhurbaşkanı adaylığından çekildi! 'Saray'dan para aldı' diyenler...