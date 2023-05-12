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POLİTİKA

Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'tan gençlere çağrı: İlk turda bitirelim

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş sosyal medya hesaplarından birlikte yer aldıkları video paylaştılar. Gençlere seslenen başkanlar "14 Mayıs'ta bu işi bitirmeliyiz" dedi.

Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu, Twitter hesaplarından birbirlerini etiketleyerek eş zamanlı video yayınladılar.

İmamoğlu yayınlanan videoda "Sevgili gençler, bu seçimin anahtarı sizin elinizde. Sizin desteğiniz ve oyunuzla bu işi 1. turda bitirip 15 Mayıs'ta ülkeyi huzura kavuşturabiliriz. Kötü ihtimallere fırsat vermemek için 14 Mayıs'ta bu işi bitirmeliyiz." dedi.

Yavaş ise "Gençlere güveniyorum. Onların kaygılarını ve şüphelerini de anlıyorum. Hepsini konuşup çözeriz. Bu ülkenin gençleri sahipsiz değil, güzel günleri ertelemeye gerek yok. İlk turda bitirmemiz lazım. haydi gençler 14 Mayıs'ta sandığa gidelim. Tüm ülkemizde her şey çok güzel olacak" ifadelerini kullandı.

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