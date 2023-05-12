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POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan çok fena kızdı! "Ya Orhan bunlar manyak mıdır nedir?"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Sultangazi'de düzenlenen mitingde organizasyondaki aksaklıklara sinirlendi. O anlar kameralara yansıdı...

Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan, Sultangazi mitinginde vatandaşlara hitap etmek üzere kürsüye çıktı. Konuşma yaptığı sırada teknik aksaklık yaşanınca sinirlenen Erdoğan rejiye "Ya Orhan bunlar manyak mıdır nedir? Bana küfür ettirtmeyin." diyerek tepki gösterdi. O anlar anbean kameralara yansırken görüntüler sosyal medyada gündem oldu.

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