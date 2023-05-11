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Antalya'da Muhittin Böcek'e saldırı girişimi! Başkan Böcek kimi suçladı?

ANTALYA Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'e esnaf ziyaret esnasında, stantlarının önünden geçtiği bir grup AK Partili tarafından saldırı girişimi yaşandı. Ortalığın bir anda karıştığı saldırı sonrası Başkan Böcek'ten açıklama geldi.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Kapalı Yol olarak bilinen Kazım Özalp Caddesindeki esnaf ziyareti esnasında bir grup AK Partili gencin protestosu ve saldırı girişimiyle karşı karşıya kaldı. Büyük bir kalabalığın içinde kalan Böcek, olaylarda bazı kişilerin yaralandığını ancak kendisinin durumunun iyi olduğunu açıkladı. 

Saldırıyla ilgili Böcek'ten açıklama

Saldırı sonrası sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Böcek, şu ifadeleri kullandı;

- Bugün daha önceden planlanan seçim çalışmalarıyla ilgili il başkanımız, milletvekili adaylarımızla beraber önce şoförler odasında esnafımızla buluştuk.

- Orada onların dertlerini dinledik daha sonra Antalya’da 95 bin üyesi olan 75 oda başkanıyla beraber çalışmalarımızı bitirdik.

AK Partili gençler provoke etti

- Saat 15.00’de Kapalı Yol’a iniş yaptım ve esnafımız ile gençlerimizin karşılamasıyla beraber herkese merhaba demeye başladık.

- O anda AKP’li gençler provoke ettiler, sataştılar. Ben soğuk kanlı olmalarını istedim. Arkadaşları sakinleştirdim.

- Antalya’ya, siyasete hiç yakışmadı. Ama inanıyorum ki 14 Mayıs’ta sevgili vatandaşlarım; Bu ülkede kavga, gürültü değil taş atanlar değil, kalp yapanlar kazanacak. Birleşe birleşe kazanacağız. Her şeye rağmen.

Yaralananlar oldu ama ben iyiyim

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Böcek, olay sırasında gençler arasında çıkan arbedede yaralananlar olduğunu ancak kendisine herhangi bir şey olmadığını da belirterek, “Orada bütün siyasi partilerin hepsi çalışmalar yapıyordu, onlara da kolay gelsin diyerek yoluma devam ettim” diye konuştu.

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