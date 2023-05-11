Muharrem İnce 'adaylıktan çekiliyorum' dedi, Memleket Partisi önünde hüngür hüngür ağladılar
Muharrem İnce'nin cumhurbaşkanlığı adaylığından çekildiğini açıklaması üzerine parti binasının önünde büyük üzüntü yaşandı. Memleket Partili bazı gençler ve kadınların gözyaşı döktüğü görüldü. O anlar sosyal medyada kısa sürede binlerce kez izlendi.
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlere 72 saatten az bir süre kala cumhurbaşkanlığı adaylığından çekildiğini duyurdu. İnce'nin çekilme kararı Memleket Partisi üyeleri tarafından büyük üzüntü ve şaşkınlıkla karşılandı.
Sosyal medyada paylaşılan bir görüntüde, İnce'nin adaylıktan çekildiğini açıklamasıyla genel merkez önündeki gençlerin gözyaşlarını tutamadığı görüldü.
O anlara ait görüntüler sosyal medyada gündem oldu.