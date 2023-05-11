Gençler bomba sorular hazırlamış! Erdoğan tek tek cevapladı, bu akşam ekrana geliyor! Kızılay, HÜDA PAR, kira fiyatları...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gençlerin sorularını yanıtladığı programın bu akşam saat 21:00'da ekranlara geleceğini duyurdu. Sosyal medya hesabından programın bir bölümünü yayınlayan Erdoğan'a, gençlerden gelen sorular hayli dikkat çekici.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sosyal medya hesabından yapılan bir paylaşım dikkat çekti. Erdoğan, gençlerle bir araya geldiği ve onların sorularına cevap verdiği programın bu akşam saat 21.00’de TV kanalları ve sosyal medya hesaplarından yayınlanacağını duyurdu.

Paylaşımına "Gençler sordu, ben cevapladım" notunu düşen Erdoğan, aynı zamanda programın kısa bir bölümüne de paylaşımında yer verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a gençlerin sorduğu sorular dikkat çekti.

Kızılay'ın depremde çadır satması

O sorulardan bazıları şöyle;

-Deprem sürecinde Hatay Kırıkhan’daydım depremle birlikte göçük altında kaldık, babamı kaybettim. Depremde çadır satan huzur hakları gibi sebeplerle Kızılay Genel Müdürü ve Kızılay çok fazla gündeme geldi bu konu hakkında ne düşündüğünüzü merak ediyorum.

Yargı bağımsızlığı

-Hukukun siyasallaştığı yargı bağımsızlığına gölge düştüğü yönünde birçok eleştiri ve iddia var. Sizin bu konu hakkında görüş ve düşüncelerinizi merak ediyorum.

AK Parti- HÜDA PAR iş birliği

-HÜDA PAR geçmişinde bir terör örgütü ile anılıyor. HDP ve PKK bağını Millet İttifakı’nı eleştiriyorsunuz. AK Parti ve HÜDA PAR iş birliği hakkında ne düşünüyorsunuz?

"Tek adam rejimi" eleştirileri

-Muhalefetin ‘tek adam rejimi’ diye eleştirdiği Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile ilgili düşüncelerinizi merak ediyorum.

Artan kira fiyatları

-Sınırsız ve kontrolsüz şekilde artan kira fiyatları hakkında düşünceleriniz neler? Gençleri ikna etmekte zorlandığınızı düşünüyor musunuz?

-Seçim süreci boyunca tüm tarafların birbirine karşı sert tutumlar gösterdiğini gördük. Sizce bu sert tavırlar seçim sonrası atmosferine nasıl yansıyacak?

Demirtaş sorusu

-Selahattin Demirtaş’ın hapiste olması Türk demokrasisi için bir ‘eksiklik’ olarak lanse ediliyor. Ne düşünüyorsunuz?

Patates, soğan...

-Togg gibi TCG Anadolu gibi önemli projeleri de takip ediyorum. Vatandaşın sofrasında bulunan patates soğan gibi temel ihtiyaç kaynaklarının fiyatlarındaki dalgalanmalar sizce önemli değil mi?

-Diğer partilere karşı sert ithamlarda bulunuyorsunuz. Kimi zaman partileri terörle ilişkili kimi zaman da LGBT’li olmakla suçluyorsunuz tüm bunlara bakınca da ayrıştırıcı ya da kutuplaştırıcı bir dil kullandığınız düşünülüyor. Bunlara cevap olarak ne söyleyebilirsiniz?

Mültecileri ne zamana kadar ağırlamayı düşünüyorsunuz?

-Başta Suriyeliler olmak üzere mültecileri ne zamana kadar ağırlamayı düşünüyoruz?