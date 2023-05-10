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SEÇİM2023

Cübbeli Ahmet Hoca: Patatestir, kıymadır, bunlar bulunur vatan bulunmaz

Cübbeli Ahmet Hoca'nın ekonomik durumla ilgili 'Yok soğandır, patatestir, kıymadır, bunlar bulunur. Vatan bulunmaz' sözleri sosyal medyada gündem oldu.

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı (BBP) Mustafa Destici, İsmailağa Cemaati'nin önde gelen isimlerinden 'Cübbeli Ahmet'in YouTube kanalına konuk oldu. 

“Cübbeli Ahmet Hoca” adlı YouTube kanalında yayınlanan söyleşide Ünlü, Cumhur İttifakı’na ve Tayyip Erdoğan’a desteğini tekrarladı.

Takipçilerini Cumhur İttifakı’nı desteklemeye davet eden Cübbeli Ahmet, “Önümüzde çok önemli birkaç gün kaldı, büyük bir seçim var. Artık yani bu siyaset değil, particiliği, siyaseti aşmış geçmiş bir şey. Türkiye’nin bekaa sorunu var işte, bölünme tehlikesi var. İşte efendim görüyorsunuz, yedili masanın vaatlerini, konuşmalarını, şeylerini. Çok büyük bir tehlike ile karşı karşıyayız. Onun için safları sıklaştırmak, safları birleştirmek, Cumhur ittifakında birleşmek, kıymetli Cumhurbaşkanımız Tayyip Bey’in cumhurbaşkanı olarak seçilmesi zarureti var. Yani bu tabii artık bir vatan meselesi haline geldi. Çünkü bütün dünyanın, görüyorsunuz, gavurlar, bütün dergiler, kapaklar, hepsi neler, neler… Osmanlı’nın tahtı kırılmış, adamlar hala Osmanlı’nın intikamıyla uğraşıyorlar. Onun için vatanımızı bölmek istiyorlar. Bu tehlike de çok büyüdü, eşiğimize kadar geldi. Etrafımız düşmanla çevrildi. Suriye’de siyonistler devlet altyapısı kuruyor. Onun için çok dikkatli olmamız lazım, şuurlu olmamız lazım” dedi. 

"Doların yeri dolar, vatanın yeri olmaz"
Cübbeli Ahmet, artan enflasyon ve geçim sıkıntısına ilişkin olarak şu ifadeleri kullandı: “Yok soğandır, patatestir, kıymadır, bunlar bulunur. Vatan bulunmaz. Benim bir lafım var, doların yeri dolar, vatanın yeri olmaz. Onun için, Allah rızası için burada şuurlu bir şekilde hareket edip, Cumhur İttifakı’nı desteklemek icab ediyor.” 

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