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Polise yumruk atan şahsı linçten yine polis kurtardı

Bartın’da cadde ortasında arkadaşı Tanju N. ile kavga eden Osman Soner A., olaya müdahale ederek ayıran polis memuru H.F.Ö’ye yumruk attı. Bu duruma tepki gösteren vatandaşların tekme ve yumruk darbeleriyle saldırdığı Osman Soner A.'yı yumruk attığı polis ve meslektaşları kurtardı. O anlar ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, merkeze bağlı Kırtepe Mahallesi Hükümet Caddesi'nde meydana geldi. Arkadaş oldukları öğrenilen, Tanju N. ve Osman Soner A., mağazaların bulunduğu cadde üzerinde tekme ve yumruk ile birbirlerine saldırdı. Vatandaşların yoğun olduğu bir saatte cadde üzerinde bulunan iki polis memuru kavgaya müdahale ederek tarafları güçlükle ayırdı. Bu sırada Osman Soner A., kavgayı ayıran polis memurlarından H.F.Ö’nin suratına yumruk attı. Çevrede toplanan vatandaşlar, polise yumruk atan Osman Soner A.'ya tekme ve yumruk darbeleriyle saldırdı. Vatandaş tarafından adeta linç edilmek istenen şüpheliyi ise yine yumruk attığı polis memuru ile meslektaşları öfkeli kalabalığın elinden kurtardı. Yaşanan o anlar ise bir vatandaşın cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.
Gözaltına alınan Osman Soner A. çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliğince adli kontrol şartı ve ev hapsi verilerek, serbest bırakıldı.

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