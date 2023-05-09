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Mansur Yavaş'tan Cübbeli Ahmet Hoca'ya 'SİHA senin nerene girdi" cevabı! 'Din adamı yerine koyup...'

Cübbeli Ahmet Hoca, "İHA-SİHA senin nerene girdi: Sivri ucu bir yerime girer diye mi korkuyorsun" diyerek Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur yavaş'a yüklenmişti. Mansur Yavaş, "Onu seviyesine düşmem" deyip Cübbeli Ahmet'i mahkemeye verdi.

Son günlerde siyasetle ilgili yaptığı çıkışlarla gündemden düşmeyen Cübbeli Ahmet Hoca, Ankara Büyükşenir Belediye Başkanı ve Millet İttifakı cumhurbakanı yardımcısı adayı Mansur Yavaş'a İHA-SİHA üzerinden argo tabirlerle yüklenmişti. Mansur Yavaş, anlı yayında Cübbeli Ahmet'e cevap verdi.

İHA-SİHA senin nerene girdi?

Cübbeli Ahmet Hoca, vaaz kürsüsünden Mansur Yavaş'a, "İHA, SİHA senin nerene girsin ya? Senin nerene girdi yani... Niye rahatsız oluyorsun? Sivri yerinden mi rahatsız oluyorsun, bir yerine girecek diye mi korkuyorsun" sözleriyle hedef alan Cübbeli Ahmet’e yanıt verdi.

Kendini din adamı yerine koyup millete fetva veriyor

KRT'de katıldığı yayında Yavaş, Cübbeli'nin sözlerine cevaben, “Kendini din adamı yerine koyup millete fetva veriyor, akıl veriyor. Bu üslup neyin nesidir? Hem de belden aşağı... Ona karşı verilecek cevap çok ama ben o seviyeye asla düşmem. Savcılığa verdim, hukuk halledecek” ifadelerini kullandı. 

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