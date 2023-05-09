İzmir'de CHP afişleri olan kahvehaneye saldırı! CHP: Savcı Sayan ve beraberindekiler saldırdı

İZMİR'in Buca ilçesinde dışarısında Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun afişlerinin yer aldığı kıraathaneye saldırı düzenlendi. CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç, "Savcı Sayan ve beraberindeki 30 kişi Buca'da CHP afişleri asılan kıraathaneye saldırdı; 5 kişi gözaltında" açıklaması yaptı. Savcı Sayan ise, "PKK sloganı ve işaretleri ile seçim otobüsümüzün camını kırdılar. Ekibimden 3 kişiyi yarlaadılar" dedi.

İzmir'in Buca ilçesinde dışarısında Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun afişlerinin yer aldığı kıraathaneye saldırı düzenlendi. Sosyal medya saldırı anlarını paylaşan gazeteci Barış Yarkadaş, "Provokatörler bu kez İzmir Buca’da ortaya çıktı. Bir grup alçak, CHP’nin seçim afişlerinin olduğu bir kahvehaneye saldırdı." ifadelerini yazdı.

Gazeteci Gürkan Hacır, saldırının bir otobüsten inen grup tarafından gerçekleştiğini söylerken, otobüsün içinde AKP'nin Milletvekili adayı Savcı Sayan'ın da olduğunu iddia etti.

"Savcı Sayan ve beraberindeki 30 kişi"

CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç gelişmelere dair bilgilerini paylaştı. TELE 1'de konuşan Kılıç; "Buca'da bir kıraathane. Genel Başkanımız'ın afişleri asılı. Savcı Sayan ve beraberindeki 30 kişi otobüsten inmişler ve kıraathanedekilere saldırmışlar. 5 kişi gözaltında." dedi.

"Seçim otobüsümüzün camını kırdılar"

Savcı Sayan, sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Sayan, "Daha önce farklı yerlerde yine aynı grup tarafından gerçekleşen 2 saldırının ardından; Bugün saat: 21:00 sularında Buca’da mahalle mitinginden dönerken PKK sloganı ve işaretleri ile seçim otobüsümüzün camını kırdılar. Lanet saldırıda çalışma ekibimden Üç arkadaşımı yaraladılar, bu vahşeti kınıyoruz ama biz onlara benzemeyeceğiz, ülkemizin selameti için biz onlara onların diliyle cevap vermeyeceğiz. Duruşumuzu bozmayacağız. Halkımız gereken cevabı sandıkta verecektir" ifadelerini yazdı.