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Ahmet Hakan: İttifak yaptığı partiler CHP'den oy tırtıklama peşinde!

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan CHP'nin ittifak yaptığı partilerin seçmenlerine göz diktiğini yazdı.

Hürriyet  yazarı Ahmet Hakan, muhalefet partilerinin, ittifak yaptıkları CHP'nin seçmenine "göz diktiğini" söyledi, "Gerçekten kadersizsin CHP. Gerçekten talihsizsin CHP. Gerçekten mağdursun. Gerçekten mazlumsun" dedi. Hakan, "AK Parti’den tırtıklayacaklardı CHP’den tırtıklıyorlar" başlıklı yazısında şunları kaydetti:

"Kadersiz CHP. Talihsiz CHP. Senin oy yüzden aşağı yukarı belli. Aday listelerini DEVA ve Gelecek’le doldurdun. Saadet’in adaylarını bünyene kattın. Gültekin Uysal’a bile alan açtın.

Buna rağmen... Hepsinin yöneldiği yer, senin tabanın. Bazıları da senden oy tırtıklamak istiyor. Herkes bulmuş işin en kolay yolunu.

Meral Hanım’a milliyetçi seçmeni ikna etmek zor geliyor.  DEVA ve Gelecek, AK Parti seçmenine ulaşmaya üşeniyor. Saadet, hacı amcalar ve hacı teyzelerle vakit kaybetmek istemiyor. Yükleniyorlar ha bire CHP seçmenine.

Cumhurbaşkanlığı yardımcılığını ver. Milletvekilliğini ver. Partilerini kendi bünyene al. Yetmiyor. Bir de tabanın bunlara oy katkısında bulunacak.

Ah CHP. Vah CHP. Milliyetçilerden oy tırtıklasın diye ittifaka aldığın parti, senden oy tırtıklamaya çalışıyor. AK Parti’den oy tırtıklasınlar diye ittifaka aldığın partiler, seni gözüne kestirmiş. Sağdan oy tırtıklasınlar diye ittifakına aldığın partiler, seni tırtıklıyor.

Gerçekten kadersizsin CHP. Gerçekten talihsizsin CHP. Gerçekten mağdursun. Gerçekten mazlumsun." 

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