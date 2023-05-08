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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Tek kalemde cumhuriyet tarihimizin en büyük öğretmen atamasını bugün gerçekleştiriyoruz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 45 bin öğretmen ataması töreninde "Tek kalemde cumhuriyet tarihimizin en büyük öğretmen atamasını bugün gerçekleştiriyoruz" dedi. 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde "45 bin Öğretmen Atama Töreni"ne katıldı.  Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Tek kalemde cumhuriyet tarihimizin en büyük öğretmen atamasını bugün gerçekleştiriyoruz" dedi. 

Erdoğan, "Bugün atamayla göreve başlayacak öğretmenlerimizin yaklaşık yarısı deprem bölgesindeki illerimizde vazife üstlenecek." diye konuştu.

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