Ekrem İmamoğlu mitingine saldırı anları! Tekbir getirerek geldiler canlı yayın yaptılar...

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı yardımcısı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Erzurum mitingine saldırı anları kameraya saniye saniye yansıdı. İşte İmamoğlu'na saldırının öncesi ve saldırı anında yaşananlar...

İBB Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı yardımcısı adayı Ekrem İmamoğlu'nun Erzurum'da düzenlediği halkla buluşma etkinliğine taşlı saldırıda bulundu. Büyükşehir Belediyesi'nin otobüslerinin toplantı alanına getirilmesi nedeniyle gergin başlayan halk buluşmasında İmamoğlu'nun konuşmaya başlamasının ardından yaklaşık 300 kişilik bir grup, mitinge katılanlara taş atmaya başladı. Bu sırada bazı kişiler yaralandı.

Saniye saniye kameralara yansıdı

İmamoğlu’nun Erzurum mitingine saldırı anları kameraya saniye saniye yansıdı. Görüntülerde İmamoğlu konuşma yaptığı sırada taşların atıldığı, İmamoğlu'nu atılan taşlardan yanındakilerin siper yaparak korumaya çalıştığı görülüyor. Mitinge katılan vatandaşlar ise taşlardan elindeki bayrakları ve pankartları açarak kendilerini korunmaya çalışıyor.

Sosyal medyadan canlı yayınladılar

Öte yandan tekbir getirerek miting alanına doğru yürüyüşe geçen grubun alana doğru ilerlerken hiçbir engelle karşılaşmaması dikkat çekti. Saldırganların sosyal medya hesaplarından canlı yayın açarak saldırı anını canlı olarak paylaştıkları da görüldü.