BIST 4.401
DOLAR 19,51
EURO 21,50
ALTIN 1.266,25
SEÇİM

Canan Kaftancıoğlu, AK Parti mitinginde kendi görüntülerinin izletildiği anları paylaştı: Hemşeri kıyağı

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, AK Parti'nin İstanbul mitinginde kendi görüntülerinin izletilmesine ilişkin "Sevgili AKP İstanbul örgütü, sayenizde Cumhurbaşkanımız Kılıçdaroğlu'nun selamını mitinginizdeki İstanbullu kardeşlerimize de iletmiş oldum" dedi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün İstanbul’daki Atatürk Havalimanı’nda miting düzenledi. Mitinginde izletilen videoda, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nun bazı görüntülerine de yer verildi. CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, AK Parti'nin İstanbul mitinginde kendi görüntülerinin izletildiği anları Twitter hesabından paylaştı.

Sayın Kabaktepe ile hemşeri dayanışması

Kaftancıoğlu, paylaşımında "Sevgili AKP İstanbul örgütü, sayenizde Cumhurbaşkanımız Kılıçdaroğlu'nun selamını mitinginizdeki İstanbullu kardeşlerimize de iletmiş oldum. Kıymetli mevkidaşım Sayın Kabaktepe'ye teşekkür ederim. Hemşeri dayanışması" ifadelerini kullandı.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Malatya’da TOGG izdihamı: İncelemek için sıraya girdiler!
Malatya’da TOGG izdihamı: İncelemek için sıraya girdiler!
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Bu terör örgütleri ile gezen Kılıçdaroğlu'na vatanımızı asla böldürtmeyeceğiz'
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Bu terör örgütleri ile gezen Kılıçdaroğlu'na vatanımızı asla böldürtmeyeceğiz'
Trafiğin ucu bucağı yok! Erdoğan'ın mitingine insan seli
Trafiğin ucu bucağı yok! Erdoğan'ın mitingine insan seli
Ekrem İmamoğlu, Erzurum mitingi öncesi belediye başkanına tepki gösterdi
Ekrem İmamoğlu, Erzurum mitingi öncesi belediye başkanına tepki gösterdi
Melih Gökçek, Ekrem İmamoğlu konusunda baltayı taşa vurdu! 'Sil hemen' dediler o da sildi
Melih Gökçek, Ekrem İmamoğlu konusunda baltayı taşa vurdu! 'Sil hemen' dediler o da sildi
İzmir'de 4 kişilik grup, bayrak asan AK Partil'ilere sataşıp küfredince kavga çıktı
İzmir'de 4 kişilik grup, bayrak asan AK Partil'ilere sataşıp küfredince kavga çıktı
Arjantinli sanatçılardan Aşık Veysel'in "Uzun İnce Bir Yoldayım" türküsü
Arjantinli sanatçılardan Aşık Veysel'in "Uzun İnce Bir Yoldayım" türküsü
Erzurum'da boruda sıkışan yavru köpek böyle kurtarıldı
Erzurum'da boruda sıkışan yavru köpek böyle kurtarıldı
Kırıkkale'de Sel suları minibüsü dereye yuvarladı: 6 işçi suya kapıldı!
Kırıkkale'de Sel suları minibüsü dereye yuvarladı: 6 işçi suya kapıldı!
TikTok videosu çekmek için atladığı su kanalından cansız bedeni çıkartıldı
TikTok videosu çekmek için atladığı su kanalından cansız bedeni çıkartıldı
Meral Akşener'in '1 milyar dolar kimin cebine girdi?' diye sorduğu 'kaset'e erişim engeli geldi
Meral Akşener'in '1 milyar dolar kimin cebine girdi?' diye sorduğu 'kaset'e erişim engeli geldi
Sivas’ta kuvvetli rüzgar çatıyı yerinden böyle söktü!
Sivas’ta kuvvetli rüzgar çatıyı yerinden böyle söktü!