Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Bu terör örgütleri ile gezen Kılıçdaroğlu'na vatanımızı asla böldürtmeyeceğiz'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Büyük İstanbul Mitingi'ndeki konuşmasında ''Bu terör örgütleri ile gezen Kılıçdaroğlu'na vatanımızı asla böldürtmeyeceğiz'' dedi.

AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin 'Büyük İstanbul Mitingi'nde İstanbullu vatandaşlarla bir araya geldi. Erdoğan, miting alanında resmi makamlara göre 1 milyon 700 bin kişinin olduğunu paylaştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, mitingdeki konuşmasında ''Bu terör örgütleri ile gezen Kılıçdaroğlu'na vatanımızı asla böldürtmeyeceğiz'' dedi.