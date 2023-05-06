Hakan Bayrakçı: Böyle sonuçlanırsa büyük sıkıntı çıkar!

İnternethaber Yayın Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık, SONAR Araştırma Başkanı Hakan Bayrakçı ile canlı yayında son anket sonuçlarını değerlendirdi.

14 Mayıs 2023 Pazar günü yapılacak olan cumhurbaşkanlığı seçimlerinde artık televizyonlarda anket sonuçlarını yayınlamak yasa gereği yasaklandı. Sosyal medyada böyle bir yasağın uygulanmaması sebebiyle SONAR Araştırma Başkanı Hakan Bayrakçı, canlı yayında yaptıkları son anketi yayınladı. Seçimin 2. tura kalacağını öngören Hakan Bayrakçı, dikkat çeken rakamları açıkladı.

İnternethaber Yayın Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık, SONAR Araştırma Başkanı Hakan Bayrakçı ile canlı yayında son anket sonuçlarını ve gündemin diğer maddelerini masaya yatırdı.