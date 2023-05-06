BIST 4.401
DOLAR 19,51
EURO 21,50
ALTIN 1.266,25
İNTERNETHABER TV

Hakan Bayrakçı: Böyle sonuçlanırsa büyük sıkıntı çıkar!

İnternethaber Yayın Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık, SONAR Araştırma Başkanı Hakan Bayrakçı ile canlı yayında son anket sonuçlarını değerlendirdi.

14 Mayıs 2023 Pazar günü yapılacak olan cumhurbaşkanlığı seçimlerinde artık televizyonlarda anket sonuçlarını yayınlamak yasa gereği yasaklandı. Sosyal medyada böyle bir yasağın uygulanmaması sebebiyle SONAR Araştırma Başkanı Hakan Bayrakçı, canlı yayında yaptıkları son anketi yayınladı. Seçimin 2. tura kalacağını öngören Hakan Bayrakçı, dikkat çeken rakamları açıkladı. 

İnternethaber Yayın Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık, SONAR Araştırma Başkanı Hakan Bayrakçı ile canlı yayında son anket sonuçlarını ve gündemin diğer maddelerini masaya yatırdı.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Tır devrildi çatılar uçtu seralar yıkıldı Mersin'de yıkım büyük oldu Valilikten açıklama
Tır devrildi çatılar uçtu seralar yıkıldı Mersin'de yıkım büyük oldu Valilikten açıklama
TOGG polis arabasını görenler hayranlıklarını gizleyemedi!
TOGG polis arabasını görenler hayranlıklarını gizleyemedi!
Togg, asker uğurlamasında konvoy başı oldu
Togg, asker uğurlamasında konvoy başı oldu
Ekrem İmamoğlu, sahnede Suzan Kardeş ile birlikte İzmir Marşı'nı söyledi! Hıdırellez Şenlikleri başladı...
Ekrem İmamoğlu, sahnede Suzan Kardeş ile birlikte İzmir Marşı'nı söyledi! Hıdırellez Şenlikleri başladı...
Oyuncu Serel Yereli iç çamaşırlarıyla yüzdü! Paylaşımı takipçilerini ikiye böldü
Oyuncu Serel Yereli iç çamaşırlarıyla yüzdü! Paylaşımı takipçilerini ikiye böldü
Mersin Erdemli'de palmiye ağaçları alev topuna döndü! Korku dolu anlar yaşandı
Mersin Erdemli'de palmiye ağaçları alev topuna döndü! Korku dolu anlar yaşandı
Bakan Koca’yı karşısında görünce gözyaşlarına hakim olamadı
Bakan Koca’yı karşısında görünce gözyaşlarına hakim olamadı
Cübbeli Ahmet Hoca'dan Mansur Yavaş'a çok ağır sözler! SİHA senin nerene girdi?
Cübbeli Ahmet Hoca'dan Mansur Yavaş'a çok ağır sözler! SİHA senin nerene girdi?
Türkan Şoray'a Kuşadası'nda sevgi seli! 'Baba sevgisinden mahrum yaşadım'
Türkan Şoray'a Kuşadası'nda sevgi seli! 'Baba sevgisinden mahrum yaşadım'
Kemal Kılıçdaroğlu baltayı taşa vurdu!
Kemal Kılıçdaroğlu baltayı taşa vurdu!
Ahmet Taşgetiren: Birisinin bu ülke insanına saygıyı öğretmesi gerekiyor Soylu’ya…
Ahmet Taşgetiren: Birisinin bu ülke insanına saygıyı öğretmesi gerekiyor Soylu’ya…
Cumhurbaşkanlığı seçimi ilk turda biter mi? Hilmi Daşdemir yazdı
Cumhurbaşkanlığı seçimi ilk turda biter mi? Hilmi Daşdemir yazdı