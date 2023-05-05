Kemal Kılıçdaroğlu baltayı taşa vurdu!

İnternethaber Yayın Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık, Kemal Kılıçdaroğlu, Erdoğan'ın CHP seçmenine dinsiz, bayraksız dediği yönünde algı oluşturmaya çalışmasını değerlendirdi.

Altılı masanın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, seçimler yaklaşırken sosyal medyaya büyük önem veriyor. Sık sık Twitter'dan paylaşım yapan Kemal Kılıçdaroğlu, en son paylaşımında baltayı taşa vurdu. Erdoğan'ın geçtiğimiz günlerde yaptığı bir konuşmadan kesit paylaşan Kemal Kılıçdaroğlu, Erdoğan'ın CHP seçmenine dinsiz, bayraksız dediği yönünde algı oluşturmaya çalıştı.

Erdoğan'ın videoda bahsettiği bayraksız, dinsiz, ezansız dediği kişilerin kandildeki terörist kadrosu olduğu ortaya çıktı. Kemal Kılıçdaroğlu'nun özellikle gençlere mesaj vermek için kullandığı bu videonun Kandil kısmı montajlanmış. İnternethaber Yayın Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık bu konuyu canlı yayında değerlendirdi.