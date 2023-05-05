Ahmet Taşgetiren: Birisinin bu ülke insanına saygıyı öğretmesi gerekiyor Soylu’ya…

Karar gazetesi yazarı Ahmet Taşgetiren, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun, "14 Mayıs darbe girişimidir" sözüne işaret etti.

Karar gazetesi yazarı Ahmet Taşgetiren, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun, "14 Mayıs darbe girişimidir" sözüne işaret ederek, "Bunun altında belli ki “seçimin kaybedilme” riskini görüyor olmak var. Kaybedilirse “Bizi Amerika yıktı” denecek. Bir de “Darbe” ve “Amerika” kelimelerini bir araya getirir, bunu da muhalefetle birleştirirsek toplumdaki “Dış güçler alerjisi” ile buluşabilir miyiz hesabı var" diye yazdı. Ahmet Taşgetiren, yazısında şunları kaydetti:

Şu Süleyman Soylu’nun “14 Mayıs siyasi darbe girişimidir” sözü… Halk sandığa gidecek, oyunu verecek, sandıktan muhalefet galip çıkacak ve bütün bunları ABD Başkanı Biden gerçekleştirecek!

Nasıl? Demiş ya, daha başkan olmadan, “Bu adamı darbe ile değil sandıkta değiştirmeliyiz. Bunun için de muhalefeti desteklemeliyiz.”

Süleyman Soylu bu sözleri getirip, 14 Mayıs 2023 seçimlerinin arefesinde gündeme soktu.

Bunun altında belli ki “seçimin kaybedilme” riskini görüyor olmak var. Kaybedilirse “Bizi Amerika yıktı” denecek. Bir de “Darbe” ve “Amerika” kelimelerini bir araya getirir, bunu da muhalefetle birleştirirsek toplumdaki “Dış güçler alerjisi” ile buluşabilir miyiz hesabı var.

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