BIST 4.474
DOLAR 19,50
EURO 21,51
ALTIN 1.279,38
GÜNCEL

TBMM Başkanı Şentop, KEİPA Parlamento Başkanları Zirvesi’nde Ukrayna heyetinin eylemine müdahale etti

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Karadeniz Ekonomik İş Birliği Parlamenter Asamblesi (KEİPA) 30. Yıl Dönümü Parlamento Başkanları Zirvesi’nde, Rusya Delegasyonu Başkan Vekili Olga Timofeeva'nın konuşması sırasında Ukrayna heyetinin bayraklı protesto girişimine müdahale etti.

Ankara'da bir otelde düzenlenen zirvede, Timofeeva'nın konuşması sırasında Ukrayna heyeti, Timofeeva'nın arkasına geçerek bayrak ve aşırı milliyetçi örgüt Sağ Sektör (Pravıy Sektor) flamasını açtı ve Rusya aleyhine sloganlar attı.

Rus heyetinin, Ukraynalıların bu eylemine engel olmaya çalışmasıyla iki taraf arasında kısa bir arbede yaşandı.

Ukrayna Delegasyonu Başkanı Anna Purtova, Timofeeva'nın konuşması boyunca koltuğunu boş bıraktı.

- Şentop: "Toplantının huzurunu ve düzenini kimseye bozdurmam"

TBMM Başkanı Şentop, Ukraynalı heyetin bayraklı protestosuna müdahale etti. Toplantıya ara veren Şentop, çalışma düzenini bozan heyetin salondan dışarı çıkarılmasını istedi.

Şentop, "Kime söz verdiysek o konuşacak burada. Bu toplantının huzurunu ve düzenini kimseye bozdurmam. Öyle bir niyeti olan varsa dışarı çıksın." ifadesini kullandı.

Herkesin görüşünü ve fikrini sözleriyle ortaya koyabildiğini vurgulayan Şentop, "Buna bir mani yok ama eylem yapmaya kalkılırsa bu tür toplantılar, parlamenter toplantısı olmaktan çıkar, sokak hareketlerine dönüşür." değerlendirmesinde bulundu.

Şentop, bu eyleme müsaade etmediğinin altını çizerek, söz vermeden konuşmak isteyenlerin dışarıya çıkmasını istedi.

Rusya Delegasyonu Başkan Vekili Timofeeva'nın konuşması sona erene kadar Ukraynalı heyet, sözlü müdahalede bulunmaya devam etti.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Mehmet Akif Ersoy Bitanem yazdı işin aslı ortaya çıktı! Meğer Süleyman Soylu demiş
Mehmet Akif Ersoy Bitanem yazdı işin aslı ortaya çıktı! Meğer Süleyman Soylu demiş
Evi yeni satın aldı kiracı kadına ve engelli kızına küfürler yağdırdı! Dehşete düşüre anlar kamerada
Evi yeni satın aldı kiracı kadına ve engelli kızına küfürler yağdırdı! Dehşete düşüre anlar kamerada
Denizli merkezli 4 ilde operasyon! Milyonluk vurgun yapan çete çökertildi
Denizli merkezli 4 ilde operasyon! Milyonluk vurgun yapan çete çökertildi
AK Partili Galip Ensarioğlu: Devlet sürekli Öcalan’la görüşüyor
AK Partili Galip Ensarioğlu: Devlet sürekli Öcalan’la görüşüyor
Kiev üzerindeki İHA vurularak düşürüldü
Kiev üzerindeki İHA vurularak düşürüldü
Beyoğlu'nda okul bahçesine istinat duvarı çöktü, 3 bina boşaltıldı
Beyoğlu'nda okul bahçesine istinat duvarı çöktü, 3 bina boşaltıldı
Binali Yıldırım da Kızılay Başkanı'nın istifasını istedi! Kerem Kınık koltuğa yapıştı bırakmıyor
Binali Yıldırım da Kızılay Başkanı'nın istifasını istedi! Kerem Kınık koltuğa yapıştı bırakmıyor
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan, seçilmeden memura zam sözü! En düşüğü asgari ücretin 2 buçuk katına çıkacak
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan, seçilmeden memura zam sözü! En düşüğü asgari ücretin 2 buçuk katına çıkacak
AK Parti'nin düzenlediği Mersin'deki Cengiz Kurtoğlu konserinde yangın çıktı
AK Parti'nin düzenlediği Mersin'deki Cengiz Kurtoğlu konserinde yangın çıktı
AK Partili adaydan MHP çıkışı! 'MHP’ye giden her bir oy diğer partiye giden oydur'
AK Partili adaydan MHP çıkışı! 'MHP’ye giden her bir oy diğer partiye giden oydur'
AK Partili Özlem Zengin ile CHP'li Engin Altay sokakta birlikte türkü söyledi
AK Partili Özlem Zengin ile CHP'li Engin Altay sokakta birlikte türkü söyledi
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile gençler arasında gülümseten diyalog
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile gençler arasında gülümseten diyalog