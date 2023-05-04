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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile gençler arasında gülümseten diyalog

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, esnaf ziyareti sırasında yanına gelen gençlerle sohbet etti. Kendisiyle fotoğraf çektiren bir gencin, "Ben sizi etiketleyeceğim, siz de beni etiketleyin. Sizin takipçiniz çoktur" sözleri gülümsetti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Ankara’nın Mamak ilçesinde esnaf ziyareti yaptı. Esnaf ziyareti yaptığı sırada bir grup liseli öğrenci Bakan Koca’nın yanına geldi. Bakan Koca, gençlerle uzun süre sohbet etti. Sohbet sonrası kendisi ile fotoğraf çekilen bir gencin talebi ise Bakan Koca’yı gülümsetti.

Liseli genç, Bakan Koca’ya, "Ben sizi etiketleyeceğim siz de beni etiketleyin, sizin takipçiniz çoktur” dedi. Bakan Koca fotoğraf çektirdiği gence hangi üniversitede eğitim almak istediğini sordu. Genç, Milli Savunma Üniversitesi’nde eğitim planladığını ifade etti.

Bakan Koca gençlere, "Sizler geleceğimizsiniz. Bizim biraz daha gençlere inmemiz ve anlamamız gerekiyor. Dünya size göre şekilleniyor. Sizin için uygun olan ortamı ve altyapıyı oluşturup size sahip çıkmamız gerekiyor. Sizden bir tek beklentimiz olmalı. Bu topraklara aidiyet duygusu içinde Mevlana Hazretlerinin söylemi ile pergelin bir ucu topraklarımızda olan bir ucu evrensel, küresel dünyanın bilgisiyle donanmış bir genç olmanız. Bu topraklara aidiyet duygusu içinde, katma değer oluşturma hazzı ve heyecanı içinde olan bir genç olmanızı istiyoruz” dedi.

Bakan Koca, kendisiyle fotoğraf çekilmek isteyen vatandaşların fotoğraf isteğini geri çevirmedi.

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