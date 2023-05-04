İstanbul Sultangazi'de bir kadın eski eşi tarafından silahla vuruldu! İşte saldırı anının videosu
İSTANBUL Sultangazi'de bir kadın, işe gittiği sırada eski eşi tarafından silahla yaralandı. Saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı.
İstanbul Sultangazi'de Uğur Mumcu Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda sabah saatlerinde işe giden 46 yaşındaki Derya M'nin önü, kendisini takip eden eski eşi 63 yaşındaki M.M. tarafından kesildi.
Şüpheli tarafından silahla yaralanan kadın, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Hayati tehlikesi bulunmayan Derya M'nin hastanedeki tedavisinin devam ettiği öğrenildi. Polis ekipleri, M.M'yi yakalamak için çalışma başlattı.