Kayseri'ye Hulusi Akar damgası! Seçim atmosferi ne durumda?

Optimar Araştırma Başkanı Hilmi Daşdemir, İnternethaber Yayın Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık'ın programına konuk oldu.

14 Mayıs 2023 seçimlerine kısa bir süre kala tüm yurtta seçim heyecanı artık yavaş yavaş başladı. Cumhurbaşkanı seçiminin yanı sıra milletvekillerinin de seçileceği seçimler öncesi AK Parti Kayseri milletvekili adayı Hulusi Akar'ın adaylığından bölge halkının oldukça memnun olduğubu, seçimin adeta nabzını tutan Optimar Araştırma Şirketi Başkanı Hilmi Daşdemir İnternethaber Yayın Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık'ın canlı yayınında açıkladı.

Daşdemir ayrıca 3 dönem kuralına takılan Kayseri eski Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki'nin de aday olmamasına rağmen bölgedeki çalışmalara büyük bir heyecanla destek verdiğini söyledi.