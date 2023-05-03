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SEÇİM2023

İYİ Parti’ye Turgutlu’da soğuk duş

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı

Seçim çalışmalarını Turgutlu'da sürdüren İYİ Parti Seçim İşleri Başkanı ve Manisa 1. Sıra Milletvekili Adayı Şenol Sunat, daha önce İYİ Parti’ye oy verdiğini ancak HDP’nin ittifakı desteklemesi nedeniyle artık oy vermeyeceğini belirten vatandaşla tartıştı. Şenol Sunat, 'Oy atmazsan atma ama iftira da atma' derken, Sunat'ın danışmanı olduğunu söyleyen bir kişi ise basın mensuplarının çekim yapmasına engel olmak istedi.

İYİ Parti Seçim İşleri Başkanı Şenol Sunat, Turgutlu ilçesindeki seçim çalışmalarını Manisa Kent Konseyi Başkanı Ahmet Karadağ, geçen dönem Yunusemre Belediye Başkan Adayı olan Kürşad Mithat Özkan, İYİ Parti İlçe Başkanı Önder Ertaş ve yönetimi ile beraber Sarraflar Çarşısı’nda esnaf ziyareti yaparak sürdürdü. 

Şenol Sunat, daha önce İYİ Parti’ye oy verdiğini ancak ittifakın HDP ile yaptığı iş birliğinden dolayı artık oy vermeyeceğini belirten bir vatandaşla tartıştı. Sunat, “Onların ki ayrı bir masa bizimkisi ayrı. Ne alakası var. Biz HDP ile iş birliği yapmıyoruz. Biz bu ülkenin teminatıyız, sigortasıyız. Oy atmazsan atma ama iftira da atma. Yalan yanlış görüyorsun, gözüne gözlük takacaksın o zaman" dedi.

Alevlenen tartışmaya vatandaşlar da dahil oldu. Bir başka vatandaşın 'Pervin Buldan çıktı, Millet İttifakını destekliyoruz' dedi, Akşener'den gık çıkmadı' demesi üzerine Sunat, "Allah Allah, onları muhatap alıp cevap mı vereceğiz. Bak sen provokasyon yapıyorsun" dedi. Şenol Sunat, tartışmanın bir yerinde vatandaşlara, “Cuma günü günaha giriyorsunuz” diyerek çıkıştı. Vatandaşlar, “Bugün günlerden salı. Salı namazına gidiyoruz. Cumaya daha var” diyerek cevap verdi. Sunat ise, "Namaz vakti diyecektim" diyerek hatasını düzeltti.

Öte yandan, tartışma esnasında Şenol Sunat’ın danışmanı olduğunu söylenen bir kişi, çekim yapan basın mensubuna, koluna girerek, “Fotoğraf çekeceksen çek. Sen neredensin? Basın kartın var mı? Göster. Gereksiz işler yapıyorsun” diyerek engel olmak istedi.

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