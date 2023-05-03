Sağlık Bakanı Fahrettin Koca konuştu babası arka sıralarda duygulandı! Sizleri mahcup edecek hiçbir şey yapmadım

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, baba ocağı Konya'nın Kulu ilçesinde esnafı ziyaret etti. Yoğun ilgi ile karşılaşan Bakan Koca konuşurken babası Hasan Koca en arka sıralardan oğlunu izledi. Bakan Koca, hemşerilerine, "Bu topraklarda bakkal olan babamın çıraklığını yaparak bugünlere geldim. Bu topraklara hizmet etmek boynumun borcu. 5 yıllık Sağlık Bakanlığı döneminde sizleri mahcup edecek hiçbir şeye imza atmadık, Allah da nasip etmesin" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, memleketi Konya'nın Kulu ilçesinde esnafı ziyaret etti. Bakan Koca, beraberindeki heyetle, Kulu Tuzyaka Atık Su Arıtma Tesisi'nin açılışını gerçekleştirdi. Hemşerilerinin yoğun ilgisiyle karşılaşan Bakan Koca, yolda yürümekte güçlük çekti. Herkesle tek tek tokalaşıp fotoğraf çektirdi. Bakan Koca, açılış sırasında konuşurken, onu en arka sıralardan izleyen babası kimsenin dikkatini çekmese de o hem duygulandı hem de gururlandı. İşte Koca'nın konuşmasından satır başları...

Bir takım sorunlar var ama çözeriz

- Sorunların farkındayız. Bundan emin olun. Birçok sorunu çözen ülke Türkiye. Tankını yapan, İHA'sını yapan, SİHA'sını yapan, savaş uçağını yapan, ülke ekonomisi ekonomisini de çözer, eğitimini de çözer. Bundan emin olalım. Dolayısıyla biz şunu hedeflemeliyiz.

- Elbette savunma ve benzeri sorunlarımızı çözmek durumundayız. Ama vatandaşımızın da günübirlik ihtiyacını, satın alma gücünü, refah seviyesini azaltarak bunu yapmak istemiyoruz. Dolayısıyla bu sorunların küresel olduğunu, yer yer, dönemsel birtakım sorunlar olduğunu da biliyoruz. Bunları çözen, bunu da çözer.

Bakkal bir babanın oğlu olarak...

- Bu topraklarda bakkal olan babamın çıraklığını yaparak bugünlere geldim. Bugün bu kimliğimle huzurlarınızdayım. Bu toprakların bir parçasıyım. Dolayısıyla bu topraklara hizmet etmek boynumun borcu. Bundan hiç endişeniz olmasın.

- Hiç de canınız sıkılmasın, hiçbir şey de aklınıza gelmesin. Her pozisyonda bu topraklara olan borcumun gereğini yapacağımdan hiç endişe etmeyin. 5 yıllık Sağlık Bakanlığı döneminde sizleri mahcup edecek hiçbir şeye imza atmadık. Allah da nasip etmesin.