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AK Parti Milletvekili Salim Çivitçioğlu: Erdoğan'ı üzecek olanların kulağını koparırız

AK Parti Çankırı Milletvekili Salim Çivitcioğlu'nun Erdoğan sözleri sosyal medyada gündem oldu. Çivitcioğlu, "Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ı üzecek harekete girenleri önce uyarırız, uymuyorlarsa, kulağını koparırız" dedi.

AK Parti Çankırı Milletvekili Salim Çivitcioğlu, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde işçilerle bir araya geldi. Çankırı'da düzenlenen etkinlikte işçilere seslenen Çivitcioğlu'nun açıklamaları tartışma yarattı. Çivitçioğlu'nun 'kulağını koparırız' sözlerine sosyal medyada tepki yağdı.

Çivitcioğlu, "Bulunduğunuz kurumlarda, sizin çalışmalarınızdan rahatsız olanlara, bu millete hizmek etmek ile ilgili rahatsızlık duyup hem Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı üzecek harekete girenler hem bu millete zulüm etmeye kalkışanları önce uyarırız, uymuyorlarsa, kulağını koparırız" dedi.

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