Kıvanç Tatlıtuğ'un 'Aile' dizisinde siyasetinin dibine vuruldu! "Ampulü Söndür" mesajı olay

Kıvanç Tatlıtuğ, Serenay Sarıkaya, Nejat İşler, Canan Ergüder gibi usta isimlerin yer aldığı Show TV’de yayınlanan 'Aile' dizisinin son bölümünde seçime yönelik AK Parti karşıtı siyasi mesajlar verilmesi dikkat çekti. Canan Erdüder'in odadaki abajuru söndürdükten sonra, "Hiç kimsenin sizin hayatınızdan çalmasına izin vermeyeceğim" sözleri dikkat çekti.

Show TV’de yayınlanan 'Aile' dizisinin dün akşam yayınlanan son bölümüne 14 Mayıs seçimlerine yönelik AK Parti karşıtı mesajlar damga vurdu. Kıvanç Tatlıtuğ, Serenay Sarıkaya, Nejat İşler, Canan Ergüder gibi usta isimlerin oynadığı 'Aile' dizisinin son bölümü sosyal medyayı salladı.

Aile dizisinde Canan Ergüder'in oynadığı 'Leyla Soykan' karakterinin "Biraz perdeleri açalım, gün ışığı girsin içeriye" sözleri ve odadaki ampulü söndürdükten sonra oğlunun yanına giderek "Hiç kimsenin sizin hayatınızdan çalmasına izin vermeyeceğim" sözleri dikkat çekti.

Erdüger'in oynadığı Leyla karekterinin dizideki eşine "Sen oğlunun sünnet altınlarını çalacak kadar düştün mü ya" sözleri de dikkat çekici bulundu.