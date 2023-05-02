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POLİTİKA

Meral Akşener'den Abdullah Öcalan bombası! İmralı'ya yargıdan birisi gönderildi

Selahattin Demirtaş'ın "AK Parti, İmralı'ya adam gönderip ne istemiştir?" Twitter paylaşımıyla başlayan tartışmaya İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de katıldı. "İmralı'ya kimin gönderildiğini biliyorum" diyen Meral Akşener, o ismin yargıda görev yapan birisi olduğunu söyledi.

İYİ Parti lideri Meral Akşener, seçimler öncesinde destek istemek için Abdullah Öcalan'la görüşülmesi için İmralı'ya heyet gönderildiği iddialarıyla ilgili "Daha yeni İmralı’ya adam gönderdiler, yardım istediler. Kimin gönderildiğini biliyorum. Siyasetçi olsa adını hemen söylerim. Yargıdan birini gönderdiler" dedi. İşte Akşener'in Teke Tek'te Fatih Altaylı'ya yaptığı o açıklamanın satır başları...

HDP içinde PKK'yı desteklemeyenler var...

- Bu ipin ucu o kadar kaçtı ki, Kürt eşittir PKK'lı haline geldi. AK Parti Kürtlerin oyunu istemiyor mu? İYİ Parti, CHP, diğer partiler partiler Kürtlerin oyunu istemiyor mu? Her siyasi partiye oy verenin oyunu istiyoruz. HDP'nin içinde elbette PKK'yı destekleyenlerin oyları vardır ama PKK'yı istemeyenler de vardır.

İmralı'ya yargıdan birini gönderip...

- Abdullah Öcalan'ın kardeşine sayın Erdoğan 'Bizim Mehmet' dedi. Daha yeni destek istemek için birini gönderdiler. İsmini değiştirerek gitti. Bu devlet açısından ayıp. Yoksa siyasetçi olsa vallahi söylerim. 

- Yargıdan birini gönderdiler, ismini değiştirerek gitti. Destek talep ettiler. Kimin gittiğini, nasıl gittiğini biliyorum. 

- Orada da (Öcalan) "sonradan inkar ediyorsunuz, yazıya dökülmesi lazım" denmiş. 

Ben şu adam, şu kadın suçludur diyemem

- Ne PKK'sı FETÖ'sü, ne Hizbullah'ı, Gaffar Okan'ın katilleri de herhangi bir şekilde serbest kalacak diye bir anlaşma mümkün değil. Siz suç işlemişseniz hukuk gereğini yapar. Ben şu adam, şu kadın suçludur diyemem.

- Öcalan mahkemesiyle ilgili ne kadar avukat varsa, şehit yakınları adına ne kadar kişi varsa organize eden kişi benim. 30 bin kişi deniyor, 40 bin kişi deniyor.

- Türkiye'de silahlı örgüt kurarak cinayet işleyen kişi, bütün ölümlerden sorumludur. İster Kemal Bey olsun ister Öcalan'ın kardeşi olsun yapamaz. 

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