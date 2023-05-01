BIST 4.618
DOLAR 19,46
EURO 21,43
ALTIN 1.241,05
SEÇİM

Meral Akşener'in eşi Tuncer Akşener 'ilk kez milli oldu'.. Meral Akşener kürsüde anlattı

MİLLET İtitfakı ortaklarının İzmir'de gövde gösterisi yaptığı mitingde bir ilk yaşandı. Meral Akşener'in eşi Tuncer Akşener, ilk kez bir mitingde eşinin yanında podyuma çıktı. Eşiyle el ele halkı selamlayan Meral Akşener "Herkes eşiyle çıkınca ben de kocamı getireyim dedim. İlk defa milli oldu. Utandı ve kaçtı" dedi.

Millet İttifakı’nın 6 lideri ve cumhurbaşkanı yardımcısı adayları Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu Gündoğdu Meydanı’ndaki ‘Büyük İzmir Mitingi’nde 1 milyondan fazla kişiye seslendi. İzmir Gündoğdu Meydanı aynı zamanda ilklere sahne oldu. Tüm liderler vatandaşın karşısına eşleriyle birlikte çıktı. Ardından da topluca fotoğraf çektirildi. 

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de sahneye eşi Tuncer Akşener ile birlikte el ele ve yüzünde gülücükler acarak çıktı. Bu güne kadar siyaset sahnesinde görünmeyen eşi Tuncer Akşener’le birlikte kürsüden İzmirlileri selamladı.

İlk defa milli oldu, utandı, kaçtı

Akşener, selamlanın ardından sahneyi terk eden eşi için, “Herkes eşiyle çıkınca ben de kocamı getireyim dedim. İlk defa milli oldu. Utandı ve kaçtı” dedi.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu’na mahalleliden sert tepki
HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu’na mahalleliden sert tepki
Bursa'da yolcu otobüsü devrildi! Olay yerinden ilk görüntü geldi: Feci kazada ölü ve çok sayıda var
Bursa'da yolcu otobüsü devrildi! Olay yerinden ilk görüntü geldi: Feci kazada ölü ve çok sayıda var
Şirin Payzın'dan canlı yayında gaf! Uysal yerine Onay deyince sosyal medyanın diline düştü
Şirin Payzın'dan canlı yayında gaf! Uysal yerine Onay deyince sosyal medyanın diline düştü
MİT'ten nokta operasyon! Erdoğan canlı yayında duyurdu: Suriye'de etkisiz hale getirildi
MİT'ten nokta operasyon! Erdoğan canlı yayında duyurdu: Suriye'de etkisiz hale getirildi
Erdoğan'dan Ankara'da Kılıçdaroğlu'na 'Bakanlık' tepkisi: "Niye millete yalan söylüyorsun"
Erdoğan'dan Ankara'da Kılıçdaroğlu'na 'Bakanlık' tepkisi: "Niye millete yalan söylüyorsun"
Şırnak'ta 2 şehit, 45 kişinin yaralandığı kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı
Şırnak'ta 2 şehit, 45 kişinin yaralandığı kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı
Videoları sosyal medyaya damga vurmuştu! Fenomen Alişen Olucak trafikte tekme tokat kavga etti
Videoları sosyal medyaya damga vurmuştu! Fenomen Alişen Olucak trafikte tekme tokat kavga etti
Erdoğan: Türkiye düşmanı kim varsa hepsi umudunu bay bay Kemal'e bağlamış
Erdoğan: Türkiye düşmanı kim varsa hepsi umudunu bay bay Kemal'e bağlamış
Almanya'da Müslüman 2 çocuk ailesinden zorla alınarak çocuk esirgeme kurumuna verildi
Almanya'da Müslüman 2 çocuk ailesinden zorla alınarak çocuk esirgeme kurumuna verildi
Kuzey Marmara Otoyolu gişelerindeki kavga kamerada
Kuzey Marmara Otoyolu gişelerindeki kavga kamerada
Erzurum'da 13 yaşındaki çocuk husumetlisini bıçaklayarak öldürdü cinayet anı güvenlik kamerasında
Erzurum'da 13 yaşındaki çocuk husumetlisini bıçaklayarak öldürdü cinayet anı güvenlik kamerasında
Şırnak'ta askeri personel taşıyan otobüs devrildi
Şırnak'ta askeri personel taşıyan otobüs devrildi