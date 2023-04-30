Şırnak'ta askeri personel taşıyan otobüs devrildi
ŞIRNAK'ta askeri personeli taşıyan otobüs şarampole devrildi. Alınan bilgiye göre 2 asker şehit oldu, 45 kişi yaralandı.
Kaza, Şırnak-Uludere karayolu Balveren beldesi mevkiinde medyana geldi.
Türk Silahlı Kuvvetleri personelini taşıyan otobüs şarampole devrildi.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ambulans sevk edildi. İlk belirlemelere göre 2 asker şehit oldu, 44 asker ve otobüs şoförü yaralandı. Tedavi altına alınan yaralılardan 4'ünün durumunun ciddi olduğu belirtildi.
Şırnak Valisi Osman Bilgin de olay yerine giderek kazayla ilgili bilgi aldı.