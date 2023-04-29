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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CNN Muhabiri Fulya Öztürk'e sitem! Bunu aday yapacaktım ortadan kayboldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TEKFOFEST’te Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'le Togg'la alanı gezerken, CNN Türk muhabiri Fulya Öztürk, iki cumhurbaşkanına mikrofon uzattı. Erdoğan, "Bunu aday yapacaktım, kayboldu ortadan. Bu tam milli" diyerek takıldı. Aliyev de Fulya Öztürk'ün Karabağ savaşındaki haberlerine övgü yağdırdı.

14 Mayıs seçimleri için milletvekili listeleri açıklanmadan önce CNN Türk muhabiri Fulya Öztürk'ün AK Parti listelerinden milletvekili adayı gösterileceği çokça konuşulmuştu. Milletvekili listeleri açıklandı ancak Fulya Öztürk listelerde yer almadı. Fulya Öztürk'ün adaylığıyla ilgili kulisler tam unutulmuştu ki bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan, Öztürk'ün aday göstermek istediğini ilk ağızdan açıkladı. 

Fulya Öztürk'le TEKNOFEST'te karşılaşınca...

TEKNOFEST'te Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in TOGG'la sürüş yaptığı esnada mikrofon uzatan CNN Türk Özel Haberler Şefi Fulya Öztürk, dikkat çeken bir röportaja imza attı.

'Aday yapacaktım' deyip uyardı: Biraz çok çalış

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Öztürk için 'Ben bunu aday yapacaktım, kayboldu ortadan. Biraz çok çalış. Bu tam milli' dedi. Sağlık durumu hakkındaki soruya da yanıt veren Erdoğan, 'Elhamdülillah gayet iyiyim' ifadelerini kullandı. 

Aliyev'den Fulya Öztürk'e övgüler

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev de 'İkinci Karabağ savaşında en tehlikeli yerlere gitti. Bizimle ağladı, bizimle sevindi, bizimle kutladı. Bu kız, bizim kız' diye konuştu. 

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