Fenerbahçe'den şok suçlama! Federasyondan adalet beklemek Bülent Ersoy'dan çocuk beklemek gibi

FENERBAHÇE Kulübü Divan Üyesi Aziz Aybek, Yüksek Divan Kurulu toplantısında söz alarak "Türkiye Futbol Federasyonu'ndan adalet beklemek Bülent Ersoy'dan çocuk beklemek gibidir" dedi.

Fenerbahçe yönetimi ve taraftarlarının Futbol Federasyonu yönetimine tepkisi sürerken Kalamış'taki Faruk Ilgaz Tesisleri'nde, Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu toplantısı gerçekleştirildi. Fenerbahçe Kulübü Divan Üyesi Aziz Aybek, toplantıda söz alarak "TFF'den adalet beklemek Bülent Ersoy'dan çocuk beklemek gibidir" dedi.

Alkışlar ve gülüşmeler eşlik etti

Aziz Aybek, Türkiye Futbol Federasyonu'nu (TFF) eleştirdiği konuşmasında, "Bütün kurumlar bitmiş, Federasyon kurumu da bitmiş. Biz buradan adalet beklemeyelim. TFF’den adalet beklemek, Bülent Ersoy’dan çocuk beklemek gibi” ifadelerini kullandı. Aybek'in bu sözlerinin ardından salonda gülüşmeler ve alkış sesleri duyuldu.