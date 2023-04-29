TİP'li Ahmet Şık'tan HDP'ye ağır sözler! "Kürt faşisti ile uğraşamam! Demirtaş'ı çıkar HDP kalmaz"

Emek ve Özgürlük İttifakı ortakları HDP ile TİP birbirine girdi. HDP'den ayrılarak TİP'e geçen milletvekili Ahmet Şık, sokakta vatandaşla sohbet ederken, "Selahattin’i çıkar HDP’den ortada HDP kalmaz. Ben Kürt faşisti ile uğraşamam." dedi. HDP'liler ve TİP'liler sosyal medyada birbirine girdi. TİP ve Ahmet Şık, HDP'den özür diledi...

14 Mayıs seçimlerine giderken, bu kez terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı olduğu iddiasıyla kapatma davası açılan HDP ile Emek ve Özgürlük İttifakı'ndan ortağı Türkiye İşçi Partisi arasında kriz patlak verdi. Son olarak daha önce HDP listelerinden milletvekili seçilen fakat sonrasında TİP'e geçen Ahmet Şık zehir zemberek ifadeler kullanarak ittifak ortağını hedef aldı.

Selahattin'i çıkar HDP diye bir şey kalmaz

TİP'li Ahmet Şık, sokakta bir vatandaşla yaptığı sohbet sırasında vatandaşın “O kadar sert ve sekter var ki HDP'de” sözleri sonrası “Hala var, bak Selahattin bugün canımıza okumuş. Güya aynı ittifaktayız. Yapan da Selahattin. Selahattin'i (Demirtaş) çıkar HDP'den ortada HDP kalmıyor” ifadelerini kullandı.

Bir de Kürt faşistiyle uğraşamam

Hasip Kaplan'ın “HDP'nin başına bir Türk geçmesin” ifadelerini hatırlatan vatandaş Ahmet Şık'tan “Ben de bundan rahatsızım zaten. Yeterince Türk faşist var, bir de Kürt faşistlerle uğraşamam” cevabı alıyor.

Sosyal medyada birbirlerine girdiler

Ahmet Şık'ın bu açıklamalarının ardından HDP'liler ile TİP'liler birbirlerine sosyal medyada karşılıklı hakaretler yağdırdı.