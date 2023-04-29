BIST 4.618
DOLAR 19,45
EURO 21,43
ALTIN 1.244,75
SEÇİM

TİP'li Ahmet Şık'tan HDP'ye ağır sözler! "Kürt faşisti ile uğraşamam! Demirtaş'ı çıkar HDP kalmaz"

Emek ve Özgürlük İttifakı ortakları HDP ile TİP birbirine girdi. HDP'den ayrılarak TİP'e geçen milletvekili Ahmet Şık, sokakta vatandaşla sohbet ederken, "Selahattin’i çıkar HDP’den ortada HDP kalmaz. Ben Kürt faşisti ile uğraşamam." dedi. HDP'liler ve TİP'liler sosyal medyada birbirine girdi. TİP ve Ahmet Şık, HDP'den özür diledi...

14 Mayıs seçimlerine giderken, bu kez terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı olduğu iddiasıyla kapatma davası açılan HDP ile Emek ve Özgürlük İttifakı'ndan ortağı Türkiye İşçi Partisi arasında kriz patlak verdi. Son olarak daha önce HDP listelerinden milletvekili seçilen fakat sonrasında TİP'e geçen Ahmet Şık zehir zemberek ifadeler kullanarak ittifak ortağını hedef aldı.

Selahattin'i çıkar HDP diye bir şey kalmaz

TİP'li Ahmet Şık, sokakta bir vatandaşla yaptığı sohbet sırasında vatandaşın “O kadar sert ve sekter var ki HDP'de” sözleri sonrası “Hala var, bak Selahattin bugün canımıza okumuş. Güya aynı ittifaktayız. Yapan da Selahattin. Selahattin'i (Demirtaş) çıkar HDP'den ortada HDP kalmıyor” ifadelerini kullandı.

Bir de Kürt faşistiyle uğraşamam

Hasip Kaplan'ın “HDP'nin başına bir Türk geçmesin” ifadelerini hatırlatan vatandaş Ahmet Şık'tan “Ben de bundan rahatsızım zaten. Yeterince Türk faşist var, bir de Kürt faşistlerle uğraşamam” cevabı alıyor.

Sosyal medyada birbirlerine girdiler

Ahmet Şık'ın bu açıklamalarının ardından HDP'liler ile TİP'liler birbirlerine sosyal medyada karşılıklı hakaretler yağdırdı. 

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
A Haber canlı yayınında Meral Akşener için çirkin sözler! 'Teröriste eli değmediyse başka şekilde değmiştir'
A Haber canlı yayınında Meral Akşener için çirkin sözler! 'Teröriste eli değmediyse başka şekilde değmiştir'
Mansur Yavaş 'En az onlar kadar Müslümanız' dedi ama yine pot kırdı
Mansur Yavaş 'En az onlar kadar Müslümanız' dedi ama yine pot kırdı
Eyüpsultan'da su borusu patladı! Tramvay suya gömüldü
Eyüpsultan'da su borusu patladı! Tramvay suya gömüldü
Almanya'da 14 Mayıs seçimleri için bir Türk oy kullanırken paylaştı görüntüler olay oldu
Almanya'da 14 Mayıs seçimleri için bir Türk oy kullanırken paylaştı görüntüler olay oldu
Ankara-Sivas Hızlı Tren Yolculuğu 2 dakikalık videoda
Ankara-Sivas Hızlı Tren Yolculuğu 2 dakikalık videoda
Şoför, yolcusu fenalaşınca otobüsle hastaneye götürdü ama otobüs sıkıştı
Şoför, yolcusu fenalaşınca otobüsle hastaneye götürdü ama otobüs sıkıştı
Ümit Özdağ ile Ahmet Davutoğlu, Konya'da karşılaştı! "Ahmet Bey gel ya..." diye aşağı çağırdı ama...
Ümit Özdağ ile Ahmet Davutoğlu, Konya'da karşılaştı! "Ahmet Bey gel ya..." diye aşağı çağırdı ama...
Antalya'da otomobilin çarpmasıyla metrelerce sürüklendi! Ölümden döndüğü anlar kamerada
Antalya'da otomobilin çarpmasıyla metrelerce sürüklendi! Ölümden döndüğü anlar kamerada
Okan Bayülgen canlı yayında isyan etti: "Bu şehir artık kimseye bir şey vaat etmiyor"
Okan Bayülgen canlı yayında isyan etti: "Bu şehir artık kimseye bir şey vaat etmiyor"
Antalya'da denizde oluşan dev hortum gemiden görüntülendi
Antalya'da denizde oluşan dev hortum gemiden görüntülendi
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan "Atatürk Havalimanı" başlıklı video
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan "Atatürk Havalimanı" başlıklı video
İsmail Saymaz'dan TOGG tepkisi: Sanki toplum daha önce öküz arabasıyla gidiyordu
İsmail Saymaz'dan TOGG tepkisi: Sanki toplum daha önce öküz arabasıyla gidiyordu