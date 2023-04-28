Mansur Yavaş 'En az onlar kadar Müslümanız' dedi ama yine pot kırdı

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, tv100'de yayınlanan Az Önce Konuştum programında Candaş Tolga Işık'ın sorularını yanıtladı. Seccade meselesi sonrası yeni bir tartışma konusu ortaya çıktı.

Seccade polemiği ile ilgili de konuşan Mansur Yavaş'ın 'Kimin neye inandığını bilen bir kişi var, o da Allah' demesi Millet İttifak'ına yöneltilen dini değerlerden uzaklar eleştirisinin tekrar gündeme gelmesine neden oldu. Allah (C.C)’tan 'kişi' diye bahsetmesi tepki çekti.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

''Ben cumhurbaşkanının tarafsız olması gerektiğine inanıyorum. Sistemi değiştiremesek de mazbatayı aldıktan sonra herkese eşit davranması gerektiğini düşünüyorum. Sayın Kılıçdaroğlu'nun bunu yapacağına inanıyorum.

"Çocuklarıma kötü söz söyletmedim"

Ben daha çocuklarıma kötü söz söyletmedim. Bir Allah’ın kulu çocuklarıma, yakınlarıma ‘Senin baban bunu yaptı’ diyemez, dedirtmem. Yarın bu görevi bırakacağız sivil hayatın içine gireceğiz, aynı itibarın devamını makamı bıraktıktan sonra da istiyorum.

"Kimin neye inandığını bilen kişi Allah"

("Seccade ya da şampanya" tartışması) Bu gözle bakamazsınız, vatandaşı içki içiyor, içmiyor diye ayıramazsın. Kimin neye inandığını bilen bir kişi var, o da Allah. Sizin bunu yargılama hakkınız yok, yargılarsanız şirk koşuyorsunuz. Sayın Genel Başkanımızla konuştuk, bu polemiklere girmeden insanlara vaatlerimizi anlatmaya devam edeceğiz ama diller çok yanlış, bizi incitiyor. En az onlar kadar Müslümanız en az onlar kadar vatanseveriz.