BIST 4.737
DOLAR 19,45
EURO 21,41
ALTIN 1.240,90
YEREL

Antalya'da otomobilin çarpmasıyla metrelerce sürüklendi! Ölümden döndüğü anlar kamerada

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı

ANTALYA'da yolun karşısına geçmek isteyen 12 yaşındaki çocuk, ticari aracın çarpması sonucu yaralandı. Çarpmanın etkisiyle yaklaşık 10 metre sürüklenen çocuk yaralanırken, o anlar güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Kaza, Serik ilçesi D-400 Karayolu'nda meydana geldi. Nuri Ç.'nin kullandığı 07 BDG 869 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen Ali Berk Cansu'ya çarptı. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi.

Görüntülerde emniyet şeridinde seyir halindeki otomobilin, yolun karşısına geçmek için yola çıkan 12 yaşındaki Cansu'ya çarpması ve çocuğun çarpanın etkisiyle metrelerce sürüklenmesi yer aldı.

Sağlık durumu iyi

Kaza sonrası ihbar üzerine olay yerine 112 Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ortaokul öğrencisi Cansu, ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılırken, polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Ali Berk Cansu'nun okuldan eve dönüş yolunda kaza geçirdiği ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Okan Bayülgen canlı yayında isyan etti: "Bu şehir artık kimseye bir şey vaat etmiyor"
Okan Bayülgen canlı yayında isyan etti: "Bu şehir artık kimseye bir şey vaat etmiyor"
Antalya'da denizde oluşan dev hortum gemiden görüntülendi
Antalya'da denizde oluşan dev hortum gemiden görüntülendi
Otomobil, telefon, airfryer... Sürprizler Eşya Piyangosu'nda. Hemen Bilet Al!
Otomobil, telefon, airfryer... Sürprizler Eşya Piyangosu'nda. Hemen Bilet Al!
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan "Atatürk Havalimanı" başlıklı video
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan "Atatürk Havalimanı" başlıklı video
İsmail Saymaz'dan TOGG tepkisi: Sanki toplum daha önce öküz arabasıyla gidiyordu
İsmail Saymaz'dan TOGG tepkisi: Sanki toplum daha önce öküz arabasıyla gidiyordu
Bursa'da 3 kadının darp edildiği anlar kameraya yansıdı
Bursa'da 3 kadının darp edildiği anlar kameraya yansıdı
Erdoğan: Ülkemiz 60 senelik gecikmenin ardından nükleer güç sahibi ülkeler ligine yükselmiştir"
Erdoğan: Ülkemiz 60 senelik gecikmenin ardından nükleer güç sahibi ülkeler ligine yükselmiştir"
Antalya’da denizde oluşan hortum kamerada
Antalya’da denizde oluşan hortum kamerada
Meral Akşener mitingde vatandaşlara kızdı! 'Oğlum ne yapıyorsunuz? Azıcık susun ya'
Meral Akşener mitingde vatandaşlara kızdı! 'Oğlum ne yapıyorsunuz? Azıcık susun ya'
Depremin merkez üssü Elbistan’da ağır hasarlı bina çöktü
Depremin merkez üssü Elbistan’da ağır hasarlı bina çöktü
Balıkesir'i sağanak yağış vurdu! Araçlar suda böyle sürüklendi o anlar kamerada
Balıkesir'i sağanak yağış vurdu! Araçlar suda böyle sürüklendi o anlar kamerada
Denizli'deki cinayetin görüntüleri ortaya çıktı! Oturan adama 7 el böyle ateş etti
Denizli'deki cinayetin görüntüleri ortaya çıktı! Oturan adama 7 el böyle ateş etti