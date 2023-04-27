BIST 4.785
DOLAR 19,44
EURO 21,42
ALTIN 1.240,18
GÜNCEL

Balıkesir'i sağanak yağış vurdu! Araçlar suda böyle sürüklendi o anlar kamerada

BALIKESİR'İN Bigadiç ilçesinde akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış sonucu meydana gelen taşkın araçları sürükledi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarısının ardından akşam saatlerinde ilçe merkezinde yoğun sağanak yaşandı. Sağanak nedeniyle kentteki bir dere taştı, derenin bulunduğu sokakta bazı araçların sürüklenmesine neden oldu. Taşkın sonucu birkaç araçta ve bodrum katlarındaki evlerde hasar oluştu.

Balıkesir Valisi Hasan Şıldak da ilçeye giderek incelemelerde bulundu. Şıldak, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Akşam saatlerinde Bigadiç İlçemizde yaşanan aşırı yağış nedeniyle meydana gelen taşkın olayına belediye, itfaiye ve AFAD ekiplerimiz tarafından hızlı şekilde yapılan müdahaleyi yerinde takip ettik" dedi.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Denizli'deki cinayetin görüntüleri ortaya çıktı! Oturan adama 7 el böyle ateş etti
Denizli'deki cinayetin görüntüleri ortaya çıktı! Oturan adama 7 el böyle ateş etti
Cinayet gibi kazada ölenlerin isimleri belli oldu
Cinayet gibi kazada ölenlerin isimleri belli oldu
Kazıdıkça Kazanmaya Var Mısın? Oyna Kazan Nesine.com'da!
Kazıdıkça Kazanmaya Var Mısın? Oyna Kazan Nesine.com'da!
Şanlıurfa'da öğrenci dehşeti! Silahla okulu bastı, tetiği peş peşe çekti o anlar kamerada
Şanlıurfa'da öğrenci dehşeti! Silahla okulu bastı, tetiği peş peşe çekti o anlar kamerada
Cüneyt Özdemir canlı yayında 'Seçimi soğan mı yoksa Togg mu kazandırır" anketi yaptı! Abdulkadir Selvi haklı çıktı
Cüneyt Özdemir canlı yayında 'Seçimi soğan mı yoksa Togg mu kazandırır" anketi yaptı! Abdulkadir Selvi haklı çıktı
Bursa'da gençler birbirine girdi! 15 kişilik grubun kavgası kamerada
Bursa'da gençler birbirine girdi! 15 kişilik grubun kavgası kamerada
Komedi filmi gibi kumar operasyonu: “Nikah kıyıyorduk”
Komedi filmi gibi kumar operasyonu: “Nikah kıyıyorduk”
Ali Babacan neye uğradığını şaşırdı! Yüzüne söyledi: Ne zaman yargılanacaksınız
Ali Babacan neye uğradığını şaşırdı! Yüzüne söyledi: Ne zaman yargılanacaksınız
HDP'liler 'Evlat Nöbeti'ndeki babaya saldırıp dövdü! İşte o çirkin saldırı anları...
HDP'liler 'Evlat Nöbeti'ndeki babaya saldırıp dövdü! İşte o çirkin saldırı anları...
Erkekler genç kızı feci şekilde dövdü! Kızlı erkekli iki grubun birbirine girdiği bıçaklı kavgada kan aktı
Erkekler genç kızı feci şekilde dövdü! Kızlı erkekli iki grubun birbirine girdiği bıçaklı kavgada kan aktı
Balıkesir'de sağanak yağış sonucu taşkın oldu! Araçlar böyle sürüklendi
Balıkesir'de sağanak yağış sonucu taşkın oldu! Araçlar böyle sürüklendi
MHP'den HÜDA Par resti! Biz Hüda Par'la ne görüşürüz ne de beraber oluruz
MHP'den HÜDA Par resti! Biz Hüda Par'la ne görüşürüz ne de beraber oluruz