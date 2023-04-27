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Erkekler genç kızı feci şekilde dövdü! Kızlı erkekli iki grubun birbirine girdiği bıçaklı kavgada kan aktı

KOCAELİ'de kızlı erkekli 2 grup arasında çıkan bıçaklı kavgada kentin merkezi adeta ringe döndü. Kavgada 3 kişi yaralanırken, genç kızın biri erkekler tarafından feci şekilde dövüldü. O anlar kameraya böyle yansıdı...

Olay, İzmit ilçesi Leyla Atakan Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kalabalık 2 grup arasında kavga çıktı. Tarafların birbirine bıçak çektiği kavga büyüdü. Tekme ve yumruklar havada uçuştu. Çevredeki vatandaşlar ise kavgayı ayırırken güçlük yaşadı. Durum 112 Acil Çağrı Merkezine bildirildi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. 20’li yaşlarda iki genç kızdan birinin kalçasından bıçaklandığı, bir başka genç kızın ise bıçakla kendi elini yaraladığı öğrenildi. Genç bir erkek ise darp sonucu yaralandı.

Yaralılar hastaneye kaldırılırken taraflar ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Kavga anları, anbean çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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