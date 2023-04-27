MHP'den HÜDA Par resti! Biz Hüda Par'la ne görüşürüz ne de beraber oluruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a destek vereceğini açıklayıp 4 ismini AK Parti listelerinden milletvekili adayı yapan HÜDA PAR'la ilgili MHP'den rest geldi. MHP'li TBMM Başkan Vekili Celal Adan, "HÜDA PAR cumhur ittifakında değil, HÜDA PAR'la müdaparla biz ne görüşürüz ne beraber oluruz" dedi.

MHP'li TBMM Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili adayı Celal Adan, Habertürk Televizyonu'nda Mehmet Akif Ersoy'un sunduğu "Seçim Özel" programına katıldı. Ersoy'un Cumhur İttifakı ve HÜDA PAR iş birliğiyle ilgili sorduğu soru üzerine Celal Adan şunları söyledi:

"Cumhur İttifakı'yla ilgisi yok HÜDA PAR'ın. HÜDA PAR'ın adayları AK Parti'den milletvekili adayı, ittifakın içinde değil. Bizden buradan bir şey çıkmaz, HÜDA PAR'la müdaparla biz ne görüşürüz ne beraber oluruz. Aday olarak gösteriliyorlar, onlar da teröre karşıyız diyorlar, birtakım şeyler söylüyorlar. Bir ittifak değil, AK Parti listelerinden milletvekili adayları."