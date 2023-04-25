AYM Başkanı Zühtü Arslan'dan Namık Kemal alıntılı adalet mesajı! Erdoğan ve Kılıçdaroğlu tokalaşmadı

Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan, AYM'nin kuruluşunun 61'inci yıl dönümünü törenlerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın karşısında Suphi Paşa ve Namık Kemal' alıntılı adalet vurgusu yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile CHP lideri Kemal kılıçdaroğlu törende karşılaştı ancak tokalaşmadı.

Anayasa Mahkemesi, kuruluşunun 61'inci yıl dönümünü "Yüzüncü Yılında Cumhuriyet ve Anayasa Yargısı" sempozyumuyla kutladı. Törende konuşan AYM Başkanı Zühtü Arslan'dan Erdoğan'ın karşısında 'Suphi Paşa ve Namık Kemal' alıntılı adalet vurgusu geldi: "Yarın hünkarın da benim de huzuruna çıkacağım bir hakim vardır ki yalnız ondan korkarım." Laiklik vurgusu yapan Arslan, Namık Kemal'in "Adaletin olmadığı yerde devletin payesi veya gücü arşa çıksa bile bir gün yerle bir olur" dizelerini okudu. Törene katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun tokalaşmaması dikkat çekti.