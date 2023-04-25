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 Şanlıurfa'da sağlık çalışanlarına tekmeli, yumruklu saldırı kamerada

ŞANLIURFA’nın Ceylanpınar ilçesinde 2 sağlık çalışanı hasta ve yakınları tarafından darp edildi. Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan saldırıyı kınarken o anlar ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Sağlık çalışanlarına yönelik saldırının adresi bu kez Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesindeki devlet hastanesi oldu. Yakınları Mustafa Y. ve Aslan Y., ile birlikte Ceylanpınar Devlet Hastanesine giden İbrahim Halil Y., sağlık çalışanları Songül K. ve İbrahim Ö. ile tartıştı. Büyüyen tartışmanın ardından hasta ve yakınları sağlık çalışanlarına saldırarak darp etti.

Çeşitli yerlerinden yaralanan sağlık çalışanları, aynı hastanede tedavi altına alınırken zanlılar ise polis tarafından gözaltına alınarak emniyete götürdü. Yaşanan saldırı anı ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan, olayın faillerinin yakalandığını belirterek yaşanan saldırıyı kınadığını dile getirdi.

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