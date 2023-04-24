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Genç kızı uyuşturucu bu hale getirdi

ADANA’da uyuşturucu aldığı öne sürülen ve ayakta durmakta zorlanan genç kızın perişan hali içleri sızlatırken, güçlükle ikna edilip hastaneye götürüldü.

Adana’da uyuşturucu aldığı iddia edilen ve ayakta durmakta zorlanan genç kızın durumu içleri acıttı. Hastaneye gitmemek için direnen genç kız güçlükle ikna edildi.
Olay, merkez Seyhan ilçesine bağlı Hürriyet Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, isminin Ş. olduğu öğrenilen ve uyuşturucu kullandığı için ayakta durmakta zorlanıp garip hareketler yapan genç kızı gören vatandaşlar polise ve sağlık ekiplerine haber verdi. O sırada genç kız kaldırımda oturup direğe sarılarak garip hareketler yaptı. Genç bir kızın o durumu içleri acıttı.
Bölgeye bir süre sonra polis ve sağlık ekipleri geldi. Ekipler, genç kızı tedavi için hastaneye götürmek istedi ancak o gitmek istemedi. Uzun süre ikna edilemeyen genç kız, en sonunda ikna edilerek hastaneye götürüldü.

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