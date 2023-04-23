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POLİTİKA

Binali Yıldırım Meclis'e Türk Bayrağı açarak veda etti! İstiklal Marşı'nı kağıda bakarak okudu

14 Mayıs seçimlerinde tekrar aday gösterilmeyen eski Başbakan Binali Yıldırım, TBMM Genel Kurulu'nda son kez kürsüye çıktı. Genel Kurul'da Türk Bayrağı açıp kağıda bakarak İstiklal marşı okuyan Binali Yıldırım'ın İstiklal Marşı'nı okurken hata yapması sosyal medyada gündem oldu...

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), kuruluşunun 103'üncü yıl dönümü ve '23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı' kutlamaları çerçevesinde, pazar günü özel gündemle toplandı. AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, TBMM kürsüsüne son kez çıktı.

14 Mayıs seçimlerinde tekrar ada göstrilmeyen Binali Yıldırım, son kez çıktığı TBMM kürsüsünde yaptığı konuşmasını Türk bayrağı açıp İstiklâl Marşı okuyarak bitirdi. Yıldırım, İstiklâl Marşı'nı kağıda bakarak okuyan Binali Yıldırım'ın İstiklal Marşı'nı yanlış okuması sosyal medyada gündem oldu. 

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