Şebnem Schäfer'ın tam ismi sunucu Gökhan Kalaycıoğlu'na 'yok artık' dedirtti

Ünlü model ve sunucu Şebnem Schäfer'ın 3 ismi daha olduğunu biliyor muydunuz. Pek çok kimsenin bilmediği ayrıntı Gökhay Kalaycıoğlu ile 360 Derece programında ortaya çıktı.

360 kanalının sevilen programlarından "Gökhay Kalaycıoğlu ile 360 Derece" ekran başındakilere yine eğlenceli anlar yaşattı.

Magazin dünyasının bilinmeyenlerini ekrana getiren programda pek çok kimsenin bilmediği bir detay gün yüzüne çıktı.

Programın konuklarından model ve sunucu Şebnem Schäfer, herkesi şaşırttı.

"Jennifer Simone Macide Şebnem Schäfer"

Schäfer'i takdim eden Kalaycıoğlu, 5 ismi okurken şaşkınlığını gizleyemedi.

Kalaycıoglu, "Jennifer Simone Macide Şebnem Schäfer" dedi. "Yok artık" diyen Kalaycıoğlu, nedenini sordu.

Herkes bir isim koymak istemiş

Ünlü model, "herkes bir isim koymak istemiş, annem babam ablam karar verememişler. Macide belli ki anneannemin ismi." diye yanıt verdi.