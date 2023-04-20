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BİLİM - TEKNOLOJİ

Kıyafeti ve saç stili değişiyor! 'Yapay zeka' Türkiye’de haber sunmaya başladı

Yapay zeka teknolojisiyle geliştirilen robot sunucular Türkiye’de kullanılmaya başlandı. Sosyal medya hesabı üzerinden geliştirilen ‘robot sunucu’ gündeme ilişkin son bilgileri takipçilerine aktarıyor.

Dünyada son gelişmeler ışığında geliştirilen yapay zeka teknolojisi sunuculuk alanında da karşımıza çıkmaya başladı. Türkiye’de sosyal medya hesabı üzerinden geliştirilen teknolojide haber spikeri son gelişmeleri ve önemli haberleri takipçilerine Türkçe olarak aktarıyor.

Sosyal medyada robotvmedia kanalında yayın yapan ‘Alexa’ hem ulusal hem de uluslararası alanda yaşanan son gelişmeleri görüntüler eşliğinde sunuyor.

Alexa, Türkiye’deki seçim gündeminden, son dakika olaylarına, ekonomiden teknolojiye kadar birçok kategoride anlık haber paylaşımı yaparak güncel bilgileri kullanıcılarına ulaştırıyor.

Her haberde farklı kıyafet ve saç modeli

Alexa’nın her haberde farklı kıyafetler giydiği, makyajını ve saç modelini değiştirdiği de dikkat çekiyor. Klasik medyayı geleceğin teknolojisi yapay zeka ile birleştirmeyi hedefleyen proje ile gazeteciliğin sosyal medyada hala etkin ve dikkat çekici olması hedefleniyor.

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