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Pendik'te iki kadın sürücü saç saça baş başa kavga etti o anlar görüntülendi

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı

Pendik’te trafikte iki kadın sürücü arasında yol verme meselesi yüzünden çıkan kavgada, tekmeler havada uçuştu. O anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay geçtiğimiz günlerde Pendik’te meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 2 kadın sürücü ters şeritli bir yolda karşı karşıya geldi.

Kadın sürücüler birbirine yol vermezken 2 sürücü arasında yol verme meselesinden tartışma çıktı. Tartışma alevlenerek kavgaya dönüştü.

Yol ortasında saç baş yolarak kavga eden kadın sürücüleri vatandaşlar ayırmaya çalıştı. Sinirlerine hakim olamayan kadın sürücüler birbirlerinin araçlarına tekme ve yumruklar atarak zarar vermeye çalıştı.

Trafikte bu kadarına pes dedirten o anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

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