Kim bu soytarı! Seçimlerden sonra ortalık karışsın istiyoruz! Kılıçdaroğlu kazanırsa HDP'liler'in çoluğunu çocuğunu...

Sosyal medyada isminin Yusuf Ziya K olduğu iddia edile bir kişinin çektiği video olay oldu. "Kılıçdaroğlu, Selahattin Demirtaş'ı bırakacakmış, bıraksın. Çok sevindik, çünkü biz bu ülkenin karışmasını bekleyenlerdeniz" deyip HDP seçmenini çocuklarıyla birlikte katledecekleri tehditleri savurdu.

İstanbul Silivri'de yaşayan Yusuf Ziya K. isimli bir kişi, sosyal medyada yayınladığı videoda, Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçimi kazandığı taktirde Türkiye'nin karışacağını iddia ederek, "İşte o zaman sizin için cehennem başlıyor. Ülkenin karışmasını bekliyoruz, Silivri'de HDP'lilerin hepsinin listesi var, çocuğuna kadar, eve nereden gidip geldiğine kadar hepsini biliyoruz" diye konuştu.

Yusuf Ziya K. isimli kişi, yayınladığı bir videoda "Beni hepiniz tanırsınız" diyerek, cumhurbaşkanlığı seçimini Kılıçdaroğlu'nun kazanması durumunda yapacaklarına ilişkin tehditler savurdu. Sosyal medyada gündem olan videoda, 30 senedir PKK ile mücadele ettiğini söyleyen Yusuf Ziya K., şöyle devam etti:

"Kılıçdaroğlu, Selahattin Demirtaş'ı bırakacakmış, bıraksın. Çok sevindik, çünkü biz bu ülkenin karışmasını bekleyenlerdeniz. Seçimlerden sonra ortalık karışsın istiyoruz. HDP seçmeninin çocuğuna kadar bizde listesi var."

İşte Yusuf Ziya'nın sosyal medya hesabındaki kişiel bilgileri...